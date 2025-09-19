https://crimea.ria.ru/20250919/ria-novosti-krym-poyavilis-v-max-1149573210.html

РИА Новости Крым появились в MAX

2025-09-19T21:12

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Узнать важные новости, прочитать эксклюзивы, увидеть качественный видео и фото контент от РИА Новости Крым теперь можно в новом национальном мессенджере MAX.Подписывайтесь на РИА Новости Крым в MAX и делитесь ссылкой со знакомыми и близким. При этом мы остаемся и в других мессенджерах и социальных сетях.В июне президент России Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Сообщалось, что сервис объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму родительские чаты переводят в мессенджер МAXНачало пути: национальный мессенджер Max – эксперт о перспективахСкорее уйдет с рынка: Telegram не раскрывает личные сообщения – Дуров

