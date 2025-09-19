Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости Крым появились в MAX - РИА Новости Крым, 19.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250919/ria-novosti-krym-poyavilis-v-max-1149573210.html
РИА Новости Крым появились в MAX
РИА Новости Крым появились в MAX - РИА Новости Крым, 19.09.2025
РИА Новости Крым появились в MAX
Узнать важные новости, прочитать эксклюзивы, увидеть качественный видео и фото контент от РИА Новости Крым теперь можно в новом национальном мессенджере MAX. РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T21:12
2025-09-19T21:13
риа новости крым
национальный мессенджер max
мессенджеры
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/14/1148093523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b1d199c2a269b31adebee25d15bde18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Узнать важные новости, прочитать эксклюзивы, увидеть качественный видео и фото контент от РИА Новости Крым теперь можно в новом национальном мессенджере MAX.Подписывайтесь на РИА Новости Крым в MAX и делитесь ссылкой со знакомыми и близким. При этом мы остаемся и в других мессенджерах и социальных сетях.В июне президент России Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Сообщалось, что сервис объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму родительские чаты переводят в мессенджер МAXНачало пути: национальный мессенджер Max – эксперт о перспективахСкорее уйдет с рынка: Telegram не раскрывает личные сообщения – Дуров
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
риа новости крым, национальный мессенджер max, мессенджеры, новости, общество
РИА Новости Крым появились в MAX

РИА Новости Крым появились в мессенджере MAX

21:12 19.09.2025 (обновлено: 21:13 19.09.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкMax – новая цифровая платформа
Max – новая цифровая платформа - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Узнать важные новости, прочитать эксклюзивы, увидеть качественный видео и фото контент от РИА Новости Крым теперь можно в новом национальном мессенджере MAX.

Оперативно, емко и по делу о полуострове, России и мире теперь можно узнать и в первом национальном мессенджере.

Подписывайтесь на РИА Новости Крым в MAX и делитесь ссылкой со знакомыми и близким. При этом мы остаемся и в других мессенджерах и социальных сетях.
В июне президент России Владимир Путин подписал закон о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Сообщалось, что сервис объединит функции мессенджера и сервисы государственных и муниципальных услуг.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму родительские чаты переводят в мессенджер МAX
Начало пути: национальный мессенджер Max – эксперт о перспективах
Скорее уйдет с рынка: Telegram не раскрывает личные сообщения – Дуров
 
РИА Новости КрымНациональный мессенджер MaxМессенджерыНовостиОбщество
 
