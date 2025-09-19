https://crimea.ria.ru/20250919/reyd-v-sevastopole-otkryli-1149568127.html

Рейд в Севастополе открыли

Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 19.09.2025

Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 19.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в пятницу в 16.45. О причинах приостановки морского сообщения не сообщалось. Для горожан была организована работа компенсационных автобусов.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.

