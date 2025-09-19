Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
2025-09-19T17:14
2025-09-19T17:14
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
новости севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в пятницу в 16.45. О причинах приостановки морского сообщения не сообщалось. Для горожан была организована работа компенсационных автобусов.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, новости севастополя
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе морской транспорт возобновил работу

17:14 19.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы морского пассажирского транспорта через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был закрыт в пятницу в 16.45. О причинах приостановки морского сообщения не сообщалось. Для горожан была организована работа компенсационных автобусов.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Лента новостейМолния