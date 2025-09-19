https://crimea.ria.ru/20250919/pyat-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-1149574685.html
Пять беспилотников сбили над Крымом
Пять беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Пять беспилотников сбили над Крымом
За два часа над территорией Крыма силы ПВО сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
2025-09-19T23:46
2025-09-19T23:46
2025-09-19T23:51
крым
атаки всу на крым
пво
атаки всу
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
министерство обороны рф
ростовская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. За два часа над территорией Крыма силы ПВО сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что новая воздушная атака была отражена в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени.Вечером в пятницу один БПЛА был сбит над акваторией Черного моря, а в ночь на 19 сентября над территорией Крыма сбили четыре вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
ростовская область
Пять беспилотников сбили над Крымом
Над Крымом уничтожили пять украинских беспилотников
23:46 19.09.2025 (обновлено: 23:51 19.09.2025)