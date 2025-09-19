Рейтинг@Mail.ru
Пять беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 19.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250919/pyat-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-1149574685.html
Пять беспилотников сбили над Крымом
Пять беспилотников сбили над Крымом - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Пять беспилотников сбили над Крымом
За два часа над территорией Крыма силы ПВО сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. За два часа над территорией Крыма силы ПВО сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что новая воздушная атака была отражена в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени.Вечером в пятницу один БПЛА был сбит над акваторией Черного моря, а в ночь на 19 сентября над территорией Крыма сбили четыре вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Пять беспилотников сбили над Крымом

Над Крымом уничтожили пять украинских беспилотников

23:46 19.09.2025 (обновлено: 23:51 19.09.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников"
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. За два часа над территорией Крыма силы ПВО сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что новая воздушная атака была отражена в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Республики Крым и один – над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
Вечером в пятницу один БПЛА был сбит над акваторией Черного моря, а в ночь на 19 сентября над территорией Крыма сбили четыре вражеских дрона.
