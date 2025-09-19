Рейтинг@Mail.ru
Продвижение на Запорожье: армия России освободила Новоивановку - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Продвижение на Запорожье: армия России освободила Новоивановку
Продвижение на Запорожье: армия России освободила Новоивановку - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Продвижение на Запорожье: армия России освободила Новоивановку
Российские военные за неделю освободили Новоивановку в Запорожской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T12:22
2025-09-19T12:27
новости сво
запорожье
запорожская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю освободили Новоивановку в Запорожской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ.Как ранее сообшалось, с марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины, приоритетными целями являются предприятия по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности. В течение весны и лета были атакованы 76 важных объектов ВПК.Под контроль российской армии перешло более 200 квадратных километров в Сумской области – в регионе создается зона безопасности. В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Практически полностью блокирован город Купянск и освобождено около половины его территории. На Рубцовском направлении освободили 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.Под контроль российской армии в Днепропетровской области в течение весны и лета перешли семь населенных пунктов.
запорожье
запорожская область
украина
новости сво, запорожье, запорожская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, новости
Продвижение на Запорожье: армия России освободила Новоивановку

Армия России освободила Новоивановку в Запорожской оболасти - Минобороны

12:22 19.09.2025 (обновлено: 12:27 19.09.2025)
 
© РИА Новости . Максим Блинов
Танк Т-90МС "Прорыв"
Танк Т-90МС Прорыв - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Российские военные за неделю освободили Новоивановку в Запорожской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Освободили населенные пункты Новониколаевка Днепропетровской области, Ольговское и Новоивановка Запорожской области", - говорится в сводке МО РФ.
Как ранее сообшалось, с марта освобождено более 3,5 тысяч квадратных километров территории и 149 населенных пунктов.
ВС России наносят удары исключительно по военным объектам Украины, приоритетными целями являются предприятия по производству ракетных комплексов и беспилотников большой дальности. В течение весны и лета были атакованы 76 важных объектов ВПК.
Под контроль российской армии перешло более 200 квадратных километров в Сумской области – в регионе создается зона безопасности. В Харьковской области ведутся бои на Волчанском и Липцовском направлениях. Практически полностью блокирован город Купянск и освобождено около половины его территории. На Рубцовском направлении освободили 10 населенных пунктов. На Краснолиманском направлении ведутся бои за Кировск и в Серебрянском лесничестве.
Под контроль российской армии в Днепропетровской области в течение весны и лета перешли семь населенных пунктов.
Победа России в украинском конфликте неизбежна – Трамп
Украина долго не продержится - громкое заявление Залужного
В Кремле сделали заявление по урегулированию на Украине
Новости СВОЗапорожьеЗапорожская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаНовости
 
