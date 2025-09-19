Рейтинг@Mail.ru
Огромные потери ВСУ: больше 10 тысяч военных за неделю - РИА Новости Крым, 19.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250919/ogromnye-poteri-vsu-bolshe-10-tysyach-voennykh-za-nedelyu-1149559924.html
Огромные потери ВСУ: больше 10 тысяч военных за неделю
Огромные потери ВСУ: больше 10 тысяч военных за неделю - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Огромные потери ВСУ: больше 10 тысяч военных за неделю
Армия России за неделю сократила войска противника на более чем 10 тысяч человек и продвинулась вперед, освободив ряд населенных пунктов. Это следует из сводки... РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T13:05
2025-09-19T13:21
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
армия и флот
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148902078_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_c08cfd7d83ba7e89a2125ccca4c34cdc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Армия России за неделю сократила войска противника на более чем 10 тысяч человек и продвинулась вперед, освободив ряд населенных пунктов. Это следует из сводки Министерства обороны РФ.Так, подразделения группировки войск "Север" в течение недели нанесли поражение живой силе и технике противника в Сумской области. Здесь российскими бойцами были поражены четыре механизированных, мотопехотная и десантно-штурмовая бригады, а также десантно-штурмовой полк и два штурмовых полка ВСУ и бригада теробороны, уточнили в военном ведомстве.Кроме того, на Харьковском направлении "северяне" поразили формирования механизированной и мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, а также бригады нацгвардии и двух бригад теробороны.Одновременно подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив формирования одиннадцати бригад (танковой и десантно-штурмовой, четырех механизированных, двух штурмовых бригад и двух бригад нацгвардии и бригады теробороны). Всего на данном направлении противник за неделю потерял 1660 боевиков, уточнили в ведомстве.Подразделения "Южной" группировки войск тем временем улучшили положение по переднему краю.Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступать в ДНР и Днепропетровской области. За эти дни российские бойцы поразили формирования шести механизированных бригад, мотопехотной, егерской бригады и двух штурмовых. А также трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, трех бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины.Всего в зоне действия российских бойцов группировки войск "Центр" ВСУ утратили около 3330 военнослужащих за неделю, уточнили в МО РФ.Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника на минувшей неделе и освободили населенные пункты Новониколаевка Днепропетровской области, а также Ольговское и Новоивановка в Запорожской области.Здесь была поражена живая сила и техника 11 бригад противника, а также штурмового полка ВСУ. Недельные потери украинской армии на этом направлении превысили 1860 военнослужащих.Кроме того, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии, добавили в Минобороны.В результате противник потерял до 380 военнослужащих и технику.Уточняется, что всего за неделю средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1667 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Ранее 19 сентября сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продвинулись вперед и взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР, а подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, освободив Новониколаевку в Днепропетровской области, а также Ольговское и Новоивановка Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтафкте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, потери всу , армия и флот, украина
Огромные потери ВСУ: больше 10 тысяч военных за неделю

Потери армии Украины в зоне СВО превысили 10 тысяч человек за неделю – Минобороны РФ

13:05 19.09.2025 (обновлено: 13:21 19.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Армия России за неделю сократила войска противника на более чем 10 тысяч человек и продвинулась вперед, освободив ряд населенных пунктов. Это следует из сводки Министерства обороны РФ.
Так, подразделения группировки войск "Север" в течение недели нанесли поражение живой силе и технике противника в Сумской области. Здесь российскими бойцами были поражены четыре механизированных, мотопехотная и десантно-штурмовая бригады, а также десантно-штурмовой полк и два штурмовых полка ВСУ и бригада теробороны, уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, на Харьковском направлении "северяне" поразили формирования механизированной и мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, а также бригады нацгвардии и двух бригад теробороны.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 1250 военнослужащих", – отметили в МО РФ.
Одновременно подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив формирования одиннадцати бригад (танковой и десантно-штурмовой, четырех механизированных, двух штурмовых бригад и двух бригад нацгвардии и бригады теробороны). Всего на данном направлении противник за неделю потерял 1660 боевиков, уточнили в ведомстве.
Подразделения "Южной" группировки войск тем временем улучшили положение по переднему краю.
"Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1540 военнослужащих", – сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продолжали наступать в ДНР и Днепропетровской области. За эти дни российские бойцы поразили формирования шести механизированных бригад, мотопехотной, егерской бригады и двух штурмовых. А также трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, трех бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины.
Всего в зоне действия российских бойцов группировки войск "Центр" ВСУ утратили около 3330 военнослужащих за неделю, уточнили в МО РФ.
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника на минувшей неделе и освободили населенные пункты Новониколаевка Днепропетровской области, а также Ольговское и Новоивановка в Запорожской области.
Здесь была поражена живая сила и техника 11 бригад противника, а также штурмового полка ВСУ. Недельные потери украинской армии на этом направлении превысили 1860 военнослужащих.
Кроме того, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии, добавили в Минобороны.
В результате противник потерял до 380 военнослужащих и технику.
Уточняется, что всего за неделю средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1667 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее 19 сентября сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" в течение недели продвинулись вперед и взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР, а подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, освободив Новониколаевку в Днепропетровской области, а также Ольговское и Новоивановка Запорожской области.
