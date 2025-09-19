Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: групповые удары нанесены по важным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Новости СВО: групповые удары нанесены по важным объектам на Украине
Новости СВО: групповые удары нанесены по важным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Новости СВО: групповые удары нанесены по важным объектам на Украине
Армия России нанесла четыре групповых удара по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T12:28
2025-09-19T12:28
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Армия России нанесла четыре групповых удара по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены арсеналы, центр подготовки операторов БПЛА, места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Также, как сообщалось, подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, министерство обороны рф
Новости СВО: групповые удары нанесены по важным объектам на Украине

Групповые удары нанесены по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины

12:28 19.09.2025
 
© Министерство обороны РФРакета "Калибр"
Ракета Калибр
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Армия России нанесла четыре групповых удара по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 13 по 19 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры Украины, использовавшиеся в интересах ВСУ", - говорится в недельной сводке.
Кроме того, поражены арсеналы, центр подготовки операторов БПЛА, места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
Также, как сообщалось, подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР.
Новости СВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотМинистерство обороны РФ
 
Лента новостейМолния