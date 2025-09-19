https://crimea.ria.ru/20250919/novosti-svo-gruppovye-udary-naneseny-po-vazhnym-obektam-na-ukraine-1149556401.html

Новости СВО: групповые удары нанесены по важным объектам на Украине

Новости СВО: групповые удары нанесены по важным объектам на Украине - РИА Новости Крым, 19.09.2025

Новости СВО: групповые удары нанесены по важным объектам на Украине

Армия России нанесла четыре групповых удара по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.09.2025

2025-09-19T12:28

2025-09-19T12:28

2025-09-19T12:28

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268929_64:106:1132:707_1920x0_80_0_0_fb88dc1d3cf6eea739bb16b0631c4c6a.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Армия России нанесла четыре групповых удара по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, поражены арсеналы, центр подготовки операторов БПЛА, места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.Также, как сообщалось, подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Муравка в ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины), армия и флот, министерство обороны рф