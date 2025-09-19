https://crimea.ria.ru/20250919/na-vostoke-kryma-nochyu-predotvratili-vzryv-avtomobilya--1149550874.html
На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиля
На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиля - РИА Новости Крым, 19.09.2025
На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиля
На востоке Крыма ночью вспыхнула припаркованная LADA Priora, была угроза взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 19.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. На востоке Крыма ночью вспыхнула припаркованная LADA Priora, была угроза взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Инцидент произошел накануне вечером в поселке Приморский. Возле жилого дома произошло возгорание припаркованного автомобиля, была угроза взрыва. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.В ликвидации пожара были задействованы шесть человек.
В поселке Приморский на востоке Крыма ночью предотвратили взрыв LADA Priora