На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиля - РИА Новости Крым, 19.09.2025
На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиля
На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиля - РИА Новости Крым, 19.09.2025
На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиля
На востоке Крыма ночью вспыхнула припаркованная LADA Priora, была угроза взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T09:58
2025-09-19T09:58
крым
новости крыма
происшествия
пожар
мчс крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/13/1149550368_0:311:807:765_1920x0_80_0_0_1755d6f3b5dce672f56fec1fa1ae0c44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. На востоке Крыма ночью вспыхнула припаркованная LADA Priora, была угроза взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.Инцидент произошел накануне вечером в поселке Приморский. Возле жилого дома произошло возгорание припаркованного автомобиля, была угроза взрыва. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.В ликвидации пожара были задействованы шесть человек.
крым, новости крыма, происшествия, пожар, мчс крыма
На востоке Крыма ночью предотвратили взрыв автомобиля

В поселке Приморский на востоке Крыма ночью предотвратили взрыв LADA Priora

09:58 19.09.2025
 
© МЧС КрымаВ Феодосии сгорела машина
В Феодосии сгорела машина
© МЧС Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. На востоке Крыма ночью вспыхнула припаркованная LADA Priora, была угроза взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Инцидент произошел накануне вечером в поселке Приморский. Возле жилого дома произошло возгорание припаркованного автомобиля, была угроза взрыва. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.
"Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не допустив взрыва автомобиля. При происшествии никто не пострадал, причину установят эксперты", - проинформировали в ведомстве.
© МЧС КрымаВ Феодосии сгорела машина
В Феодосии сгорела машина
© МЧС Крыма
В Феодосии сгорела машина
В ликвидации пожара были задействованы шесть человек.
