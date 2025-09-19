Ливневки не справились: последствия шторма в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20250919/livnevki-ne-spravilis-posledstviya-shtorma-v-sevastopole-1149572542.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу продолжают ликвидировать последствия шторма – коммунальщики убирают поваленные деревья, а власти работают над вопросом ливневок, которые не справились с залповым потоком воды. Об этом доложил и.о. заместителя губернатора города по ЖКХ и экологии Максим Ковалев на заседании правительства города.Ковалев добавил, что работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Всего задействовано 23 единицы техники и шесть бригад. Специалисты убирают наносы грунта. За данный период в диспетчерскую службу поступило 28 обращений. Все они отработаны.Кроме того, на заседании подняли вопрос с ливневой канализацией в районе Казачьей бухты. Ранее сообщалось, что после многочисленных обращений жителей Севастополя там обустроили систему водоотведения. Однако во время мощного натиска воды ливнесток не справился.Ранее в Главном управлении МЧС России по Севастополю сообщили, что за минувшие сутки в городе выпала почти месячная норма осадков. Сотрудники регионального главка МЧС России продолжают привлекаться к устранению последствий бури, в частности к уборке деревьев, от которых пострадали улицы, дома и машины.По данным главы правительства республики Юрия Гоцанюка, в Крыму без электроснабжения остаются около 900 абонентов, стихия подтопила жилые многоэтажки и соцобъекты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стихия в Севастополе валит деревья и останавливает транспортВ Крыму за ночь выпала месячная норма осадков - ФОБОСРежим повышенной готовности: "Крымэнерго" готовится к натиску стихии

