Ливневки не справились: последствия шторма в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Ливневки не справились: последствия шторма в Севастополе
Ливневки не справились: последствия шторма в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Ливневки не справились: последствия шторма в Севастополе
В Севастополе в пятницу продолжают ликвидировать последствия шторма – коммунальщики убирают поваленные деревья, а власти работают над вопросом ливневок, которые РИА Новости Крым, 19.09.2025
Ливневки не справились: последствия шторма в Севастополе

Ликвидация последствий непогоды в Севастополе – какая обстановка в городе

20:02 19.09.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевПоследствия шторма в Севастополе
Последствия шторма в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу продолжают ликвидировать последствия шторма – коммунальщики убирают поваленные деревья, а власти работают над вопросом ливневок, которые не справились с залповым потоком воды. Об этом доложил и.о. заместителя губернатора города по ЖКХ и экологии Максим Ковалев на заседании правительства города.
"Все упавшие деревья распилили. Большая часть поступивших заявок отработана. Работали в усиленном режиме. Ресурсоснабжающие организации перешли в штатный режим, ситуация контролируемая", – отметил он.
Ковалев добавил, что работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются. Всего задействовано 23 единицы техники и шесть бригад. Специалисты убирают наносы грунта. За данный период в диспетчерскую службу поступило 28 обращений. Все они отработаны.
Кроме того, на заседании подняли вопрос с ливневой канализацией в районе Казачьей бухты. Ранее сообщалось, что после многочисленных обращений жителей Севастополя там обустроили систему водоотведения. Однако во время мощного натиска воды ливнесток не справился.

"Будем выше по дороге снимать количество воды. Объем воды большой. Ливневка, которая сделана, не справляется с залповым сбросом. Поэтому будем искать техническое решение. Предварительно уже знаем, что сделать. Поэтому буквально на этой неделе определимся и приступим к работам", – заверил и.о заместителя губернатора Павел Иено.

Ранее в Главном управлении МЧС России по Севастополю сообщили, что за минувшие сутки в городе выпала почти месячная норма осадков. Сотрудники регионального главка МЧС России продолжают привлекаться к устранению последствий бури, в частности к уборке деревьев, от которых пострадали улицы, дома и машины.
По данным главы правительства республики Юрия Гоцанюка, в Крыму без электроснабжения остаются около 900 абонентов, стихия подтопила жилые многоэтажки и соцобъекты.
