Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
Очередь на Крымском мосту в пятницу днем продолжает расти и сейчас составляет 660 авто со стороны Крыма. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T13:21
2025-09-19T13:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту в пятницу днем продолжает расти и сейчас составляет 660 авто со стороны Крыма. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В семь часов утра на подъездах к транспортному переходу со стороны Керчи стояли 100 машин, спустя два часа очередь увеличилась более чем в четыре раза.Со стороны Кубани проезд по мосту по-прежнему свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти

13:21 19.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту в пятницу днем продолжает расти и сейчас составляет 660 авто со стороны Крыма. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
В семь часов утра на подъездах к транспортному переходу со стороны Керчи стояли 100 машин, спустя два часа очередь увеличилась более чем в четыре раза.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 660 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", – сказано в сообщении по состоянию на 13 часов.

Со стороны Кубани проезд по мосту по-прежнему свободен.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
