Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Крымский мост сейчас – очередь продолжает расти
Очередь на Крымском мосту в пятницу днем продолжает расти и сейчас составляет 660 авто со стороны Крыма. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T13:21
2025-09-19T13:21
2025-09-19T13:21
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости крыма
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту в пятницу днем продолжает расти и сейчас составляет 660 авто со стороны Крыма. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В семь часов утра на подъездах к транспортному переходу со стороны Керчи стояли 100 машин, спустя два часа очередь увеличилась более чем в четыре раза.Со стороны Кубани проезд по мосту по-прежнему свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работаютКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"
крымский мост
керчь
тамань
крым
