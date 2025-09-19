https://crimea.ria.ru/20250919/kerch-chastichno-ostanetsya-bez-vody-iz-za-remontnykh-rabot-1149542923.html
Керчь частично останется без воды из-за ремонтных работ
Керчь частично останется без воды из-за ремонтных работ - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Керчь частично останется без воды из-за ремонтных работ
Семнадцать улиц Керчи временно останутся без водоснабжения в связи с проведением аварийно-ремонтных работ, сообщает "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 19.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Семнадцать улиц Керчи временно останутся без водоснабжения в связи с проведением аварийно-ремонтных работ, сообщает "Вода Крыма".По данным предприятия, отключение запланировано 19 сентября с 09:00 до 20:00."Силами филиала будет организован подвоз воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской", – уточнили в организации.Ранее сообщалось, что министерством ЖКХ Республики Крым и Госкомитетом по водному хозяйству и мелиорации РК ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения республики по всем муниципальным образованиям.Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
Керчь частично останется без воды из-за ремонтных работ
В Керчи временно ограничат подачу воды на нескольких улицах из-за ремонтных работ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Семнадцать улиц Керчи временно останутся без водоснабжения в связи с проведением аварийно-ремонтных работ, сообщает "Вода Крыма".
По данным предприятия, отключение запланировано 19 сентября с 09:00 до 20:00.
Ограничения коснутся жителей улиц Дубинина, Советская, Ленина, Козлова, Циолковского, К. Маркса, Пролетарская, пер. Кооперативный, пер. Милицейский, Кирова (№1-17), Пирогова, Самойленко, Горбульского, Шлагбаумская, Борзенко, Курсантов и Юных Ленинцев.
"Силами филиала будет организован подвоз воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской", – уточнили в организации.
Ранее сообщалось, что министерством ЖКХ Республики Крым и Госкомитетом по водному хозяйству и мелиорации РК ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения республики по всем муниципальным образованиям.
Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды
. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
