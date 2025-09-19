https://crimea.ria.ru/20250919/kerch-chastichno-ostanetsya-bez-vody-iz-za-remontnykh-rabot-1149542923.html

Керчь частично останется без воды из-за ремонтных работ

Семнадцать улиц Керчи временно останутся без водоснабжения в связи с проведением аварийно-ремонтных работ, сообщает "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 19.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Семнадцать улиц Керчи временно останутся без водоснабжения в связи с проведением аварийно-ремонтных работ, сообщает "Вода Крыма".По данным предприятия, отключение запланировано 19 сентября с 09:00 до 20:00."Силами филиала будет организован подвоз воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской", – уточнили в организации.Ранее сообщалось, что министерством ЖКХ Республики Крым и Госкомитетом по водному хозяйству и мелиорации РК ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения республики по всем муниципальным образованиям.Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в восточном Крыму будет стабильное водоснабжениеКак в Крыму обеспечивают качество подачи питьевой водыСевастопольский мыс Фиолент обеспечат газом и водой

