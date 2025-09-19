Рейтинг@Mail.ru
Два человека ранены в Энергодаре при атаке беспилотника ВСУ по заправке
Два человека ранены в Энергодаре при атаке беспилотника ВСУ по заправке
Два человека ранены в Энергодаре при атаке беспилотника ВСУ по заправке - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Два человека ранены в Энергодаре при атаке беспилотника ВСУ по заправке
Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника по автозаправочной станции в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов. РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19
2025-09-19T17:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника по автозаправочной станции в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.Кроме того, в результате взрыва повреждены два автомобиля, находившихся на территории АЗС. На месте работают оперативные службы.Накануне вечером дрон ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в Васильевском муниципальном округе. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, при атаке пострадала женщина.16 сентября при атаке украинских дронов по Васильевке была разрушена действующая часовня и повреждены два автомобиля. Ранения получила женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Два человека ранены в Энергодаре при атаке беспилотника ВСУ по заправке

В Энергодаре при атаке дрона ВСУ по заправке ранены два человека - мэр

17:57 19.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника по автозаправочной станции в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
"Состояние обоих пострадавших в результате атаки ВСУ на автозаправочную станцию Энергодара оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Медики диагностировали у них осколочные ранения. Один из раненых госпитализирован, второму была оказана первая помощь, и он продолжит лечение амбулаторно", - написал он в Telegram.
Кроме того, в результате взрыва повреждены два автомобиля, находившихся на территории АЗС.
На месте работают оперативные службы.
Накануне вечером дрон ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в Васильевском муниципальном округе. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, при атаке пострадала женщина.
16 сентября при атаке украинских дронов по Васильевке была разрушена действующая часовня и повреждены два автомобиля. Ранения получила женщина.
Лента новостейМолния