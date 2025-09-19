https://crimea.ria.ru/20250919/dva-cheloveka-raneny-v-energodare-pri-atake-bespilotnika-vsu-po-zapravke-1149569775.html

Два человека ранены в Энергодаре при атаке беспилотника ВСУ по заправке

Два человека ранены в Энергодаре при атаке беспилотника ВСУ по заправке - РИА Новости Крым, 19.09.2025

Два человека ранены в Энергодаре при атаке беспилотника ВСУ по заправке

19.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при атаке украинского беспилотника по автозаправочной станции в Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.Кроме того, в результате взрыва повреждены два автомобиля, находившихся на территории АЗС. На месте работают оперативные службы.Накануне вечером дрон ВСУ ударил по многоквартирному жилому дому в Васильевском муниципальном округе. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, при атаке пострадала женщина.16 сентября при атаке украинских дронов по Васильевке была разрушена действующая часовня и повреждены два автомобиля. Ранения получила женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

