Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Крымом - РИА Новости Крым, 19.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250919/chetyre-bespilotnika-vsu-sbity-nad-krymom-1149548756.html
Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Крымом
Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Крымом - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Крымом
Четыре беспилотника сбиты над Крымом. Об этом сообщает минобороны России. РИА Новости Крым, 19.09.2025
2025-09-19T07:10
2025-09-19T08:57
атаки всу на крым
крым
новости крыма
всу (вооруженные силы украины)
пво
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_b038a276af75fb94b38717c0be799190.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сент - РИА Новости Крым. Четыре беспилотника сбиты над Крымом. Об этом сообщает минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.
Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Крымом

Четыре беспилотника сбиты над Крымом - Минобороны

07:10 19.09.2025 (обновлено: 08:57 19.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сент - РИА Новости Крым. Четыре беспилотника сбиты над Крымом. Об этом сообщает минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.
