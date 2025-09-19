https://crimea.ria.ru/20250919/chetyre-bespilotnika-vsu-sbity-nad-krymom-1149548756.html
Четыре беспилотника ВСУ сбиты над Крымом
2025-09-19T07:10
2025-09-19T07:10
2025-09-19T08:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сент - РИА Новости Крым. Четыре беспилотника сбиты над Крымом. Об этом сообщает минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:10 19.09.2025 (обновлено: 08:57 19.09.2025)