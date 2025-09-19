https://crimea.ria.ru/20250919/bespilotnik-vsu-sbili-nad-chernym-morem-1149572351.html
Беспилотник ВСУ сбили над Черным морем
Вечером в пятницу силы противовоздушной обороны отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на регионы России. Один беспилотник сбили над Черным морем, сообщили...
2025-09-19T19:47
2025-09-19T19:47
2025-09-19T19:52
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
атаки всу
обстрелы всу
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
пво
министерство обороны рф
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Вечером в пятницу силы противовоздушной обороны отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на регионы России. Один беспилотник сбили над Черным морем, сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака была отражена в период с 16:00 до 18:00. Всего было уничтожено три БПЛА.В ночь на пятницу над Крымом силы ПВО перехватили четыре вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
19:47 19.09.2025 (обновлено: 19:52 19.09.2025)