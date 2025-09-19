Беспилотник ВСУ сбили над Черным морем

https://crimea.ria.ru/20250919/bespilotnik-vsu-sbili-nad-chernym-morem-1149572351.html

Вечером в пятницу силы противовоздушной обороны отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на регионы России. Один беспилотник сбили над Черным морем, сообщили... РИА Новости Крым, 19.09.2025

2025-09-19T19:47

2025-09-19T19:47

2025-09-19T19:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Вечером в пятницу силы противовоздушной обороны отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на регионы России. Один беспилотник сбили над Черным морем, сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака была отражена в период с 16:00 до 18:00. Всего было уничтожено три БПЛА.В ночь на пятницу над Крымом силы ПВО перехватили четыре вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

