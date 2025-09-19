Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ВСУ сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Беспилотник ВСУ сбили над Черным морем
Беспилотник ВСУ сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 19.09.2025
Беспилотник ВСУ сбили над Черным морем
Вечером в пятницу силы противовоздушной обороны отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на регионы России. Один беспилотник сбили над Черным морем, сообщили... РИА Новости Крым, 19.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Вечером в пятницу силы противовоздушной обороны отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на регионы России. Один беспилотник сбили над Черным морем, сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака была отражена в период с 16:00 до 18:00. Всего было уничтожено три БПЛА.В ночь на пятницу над Крымом силы ПВО перехватили четыре вражеских дрона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Беспилотник ВСУ сбили над Черным морем

Над Черным морем уничтожен украинский беспилотник

19:47 19.09.2025 (обновлено: 19:52 19.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Вечером в пятницу силы противовоздушной обороны отразили новую попытку воздушной атаки ВСУ на регионы России. Один беспилотник сбили над Черным морем, сообщили в Минобороны.
Отмечается, что атака была отражена в период с 16:00 до 18:00. Всего было уничтожено три БПЛА.

"Девятнадцатого сентября дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному над над акваторией Черного моря и над территориями Белгородской, Курской областей", - говорится в сообщении.

В ночь на пятницу над Крымом силы ПВО перехватили четыре вражеских дрона.
ВСУ атаковали АЗС в Энергодаре
17:57
Два человека ранены в Энергодаре при атаке беспилотника ВСУ по заправке
 
Черное мореБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымАтаки ВСУОбстрелы ВСУБезопасностьБезопасность Республики Крым и СевастополяПВОМинистерство обороны РФНовости СВОНовости
 
