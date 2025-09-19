https://crimea.ria.ru/20250919/Kakoy-segodnya-prazdnik-19-sentyabrya_-1118725630.html

Какой сегодня праздник: 19 сентября

Какой сегодня праздник: 19 сентября

Какой сегодня праздник: 19 сентября

19 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. 19 сентября во всем мире празднуют День рождения смайлика. В нашей стране свой профессиональный праздник отмечают оружейники. 242 года назад первое воздушное путешествие совершили баран, петух и утка, положив начало эпохе воздухоплавания, а в 1888 году в Бельгии провели первый в истории конкурс красоты. Именинники дня – британская супермодель Твигги, которая ввела моду на худобу и короткие стрижки, российский певец Кай Метов, звезды сериалов "Менты" Анастасия Мельникова и "Интерны" Илья Глинников.Что празднуют в миреВ 1982 году профессор Университета Карнеги-Меллона (штат Пенсильвания, США) Скотт Фалман впервые предложил использовать три символа – двоеточие, дефис и скобку – для обозначения "улыбающегося лица" в печатном тексте. Изображение понравилось студентам, которые стали использовать его в своей переписке. Тогда Фалман немного подумал и создал еще один смайл – грустный. Но существует мнение, что еще раньше для обозначения шутки использовали знак #, по аналогии с зубами, которые видно при улыбке, а в 1963 году американский художник Харви Болл создал изображение улыбки в виде двух точек и дуги в желтом круге. Это был коммерческий заказ стоимостью 43 доллара от одной из страховых компаний, наштамповавшей такие значки для служащих и клиентов. Как бы там не было, "папой" символа считают Фалмана, а День рождения смайлика отмечают 19 сентября.В 1995 году два любителя пиратской романтики Джон Браур и Марк Саммерс представляли себя пиратами: "Тысяча чертей! А почему бы не предложить всему миру играть в пиратов хотя бы раз в год?" – спросил Саммерс. "Йо-хо-хо! Это отличная идея!" – поддержал Браур. Датой выбрали день рождения супруги Саммерса. А в 2002 году статью об этом написал один американский журнал. Так праздник стал популярен сначала в США, Австралии, Канаде и Англии, а затем еще в 40 странах мира.25 мая 2010 года Владимир Путин (занимающий в то время должность председателя российского правительства) совершал экскурсию по оборонному предприятию "Ижмаш" в Ижевске, во время которой конструктор Михаил Калашников попросил учредить День российского оружейника. Дата выбрана не случайно – 19 сентября православная церковь чтит архангела Михаила, покровителя небесного воинства.Еще сегодня можно отметить День выгуливания настроения и День "Отведите любимого человека к врачу". Именины у Архипа, Давида, Дмитрия, Кирилла, Макария, Феклы, Дениса, Михаила, Андрея, Константина, Ивана.Знаменательные датыВ этот день в 1648 году по просьбе своего знаменитого тестя Блеза Паскаля ученый Флорен Перье поднялся на гору Пюи-де-Дом в Клермоне. С собой Флорен взял стеклянную трубку, запаянную с одного конца. Стоя на вершине, он опустил трубку пустым концом в чашечку с ртутью, столбик которой остановился на 8 сантиметров ниже, чем на равнине. Так было доказано существование атмосферного давления. В честь этого открытия единицу измерения давления назвали "паскалем". И вообще, зять ученому в данном случае понадобился только потому, что сам он передвигался на костылях и не мог совершить восхождение на гору высотой 1647 метров.В этот день в 1783 году в Версале во дворе замка Людовика XVI и в присутствии Его Величества воздушный шар-монгольфьер взмыл в воздух, унося в своей корзине первых воздушных путешественников. Ими стали баран, петух и утка, которые пролетели 4 километра за 10 минут. Для наполнения шара потребовалось 2 пуда (32 кг) соломы и 5 фунтов (2,3 кг) шерсти. Так началась эпоха воздухоплавания. В дальнейшем тепловые монгольфьеры уступили место аэростатам, наполняемым водородом.19 сентября 1888 года в Бельгии состоялся первый в истории конкурс красоты. Стоит отметить, выходов в купальниках тогда не было, и в целом все проходило весьма скромно: конкурсантки должны были оставаться неизвестными широкой публике, жили в отдельном доме, доступ в который был закрыт для посторонних, на соревнования девушки доставлялись в закрытом экипаже, выступали в длинных платьях. Из 21 претендентки, самой красивой признали 18-летнюю креолку из Гваделупы Берту Сукаре, которой досталась премия в пять тысяч франков.Кто родился в этот день19 сентября 1949 года родилась британская супермодель Твигги (Лесли Хорнби). Легендарной "тростинке" (от английского twig – тростинка), перевернувшей представления о красоте и моде, сегодня 76. Лицо модного Лондона 60-х, кумир миллионов девушек, Твигги в 2019 году получила титул дамы-командора Британской империи за вклад в индустрию моды, искусство и благотворительность.19 сентября 1964 в Караганде на свет появился будущий советский и российский автор-исполнитель и композитор, заслуженный артист России Кай Метов. Известность к Кайрату (таково настоящее имя певца) пришла в 1991 году, когда публика впервые услышала и сразу полюбила песни "Мама! Я хочу быть пионером" и "Битое стекло". Знаменитая "Position № 2" в 1993 закрепила результат.Звезда сериалов "Менты" и "Улицы разбитых фонарей" Анастасия Мельникова сегодня тоже отмечает День рождения. Всенародно любимая героиня – настоящий борец с несправедливостью и на экране, и в жизни: с декабря 2011 года Анастасия Рюриковна является депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.А еще в этот день в 1984 году родился артист кино Илья Глинников. На счету актера около двух десятков ролей, самая известная из которых – роль Глеба Романенко в знаменитом медицинском ситкоме про врачей, которые еще не умеют лечить, но уже умеют смешить.

