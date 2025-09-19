https://crimea.ria.ru/20250919/15-tonny-kokaina-na-20-milliardov-nashli-v-portu-peterburga-1149551301.html

1,5 тонны кокаина на 20 миллиардов нашли в порту Петербурга

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Более 1,5 тонн кокаина нашли в контейнере в порту Петербурга. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, контрабандный груз на 20 миллиардов рублей прибыл в Россию из Эквадора.Стоимость партии на черном рынке превышает 20 млрд рублей. Балтийская таможня возбудила уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий для установления и задержания всех участников наркотрафика.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла транзит через РФ почти двух тонн кокаина на шесть миллиардовТонна кокаина транзитом - ФСБ перекрыла канал поставки наркотикаКанал поставки наркотиков перекрыт в Крыму – изъято 5 тысяч доз

Коробки из-под бананов, в которых был кокаин Вот так выглядят коробки из-под бананов, в которых из Латинской Америки в Россию пытались ввезти более 1,5 тонн кокаина на 20 млрд рублей. 2025-09-19T10:15 true PT0M39S

