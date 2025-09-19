Рейтинг@Mail.ru
1,5 тонны кокаина на 20 миллиардов нашли в порту Петербурга - РИА Новости Крым, 19.09.2025
1,5 тонны кокаина на 20 миллиардов нашли в порту Петербурга
1,5 тонны кокаина на 20 миллиардов нашли в порту Петербурга - РИА Новости Крым, 19.09.2025
1,5 тонны кокаина на 20 миллиардов нашли в порту Петербурга
Более 1,5 тонн кокаина нашли в контейнере в порту Петербурга. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, контрабандный груз на 20 миллиардов рублей... РИА Новости Крым, 19.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Более 1,5 тонн кокаина нашли в контейнере в порту Петербурга. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, контрабандный груз на 20 миллиардов рублей прибыл в Россию из Эквадора.Стоимость партии на черном рынке превышает 20 млрд рублей. Балтийская таможня возбудила уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий для установления и задержания всех участников наркотрафика.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла транзит через РФ почти двух тонн кокаина на шесть миллиардовТонна кокаина транзитом - ФСБ перекрыла канал поставки наркотикаКанал поставки наркотиков перекрыт в Крыму – изъято 5 тысяч доз
Коробки из-под бананов, в которых был кокаин
Вот так выглядят коробки из-под бананов, в которых из Латинской Америки в Россию пытались ввезти более 1,5 тонн кокаина на 20 млрд рублей.
1,5 тонны кокаина на 20 миллиардов нашли в порту Петербурга
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Более 1,5 тонн кокаина нашли в контейнере в порту Петербурга. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, контрабандный груз на 20 миллиардов рублей прибыл в Россию из Эквадора.
1,5 тонны кокаина на 20 миллиардов нашли в порту Петербурга

В Петербурге обнаружили контейнер с 1,5 тоннами кокаина из Эквадора – ФСБ

10:15 19.09.2025 (обновлено: 10:33 19.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Более 1,5 тонн кокаина нашли в контейнере в порту Петербурга. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, контрабандный груз на 20 миллиардов рублей прибыл в Россию из Эквадора.
"В результате проверки поступившей от зарубежных партнеров информации 29 августа 2025 года на территории морского порта города Санкт-Петербург в контейнере, прибывшем с грузом бананов на судне Cool Emerald из Республики Эквадор, обнаружено 1500 брикетов, содержащих наркотическое вещество кокаин общей массой 1750 килограммов с упаковкой (масса нетто 1515 килограммов)", – цитирует сообщение РИА Новости.
Стоимость партии на черном рынке превышает 20 млрд рублей. Балтийская таможня возбудила уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий для установления и задержания всех участников наркотрафика.
