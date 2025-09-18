https://crimea.ria.ru/20250918/veter-vyryvaet-derevya-i-rvet-provoda-yaltu-nakryl-shtorm-1149540694.html
Ветер вырывает деревья и рвет провода: Ялту накрыл шторм
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Сильный порывистый ветер обрушился на Ялту. Стихия повалила деревья на проезжую часть и порвала провода. О последствиях непогоды сообщила глава городской администрации Янина Павленко.Она отметила, что в регионе сейчас фиксируются порывы ветра до 23 метров в секунду, однако в ближайшее время ветер усилится до 30-35 м/с.В связи с непогодой школьники, которые учатся во вторую смену, могут не приходить на занятия, отметила Павленко."Приняли решение перевести вторую смену всех школ региона в режим дежурных классов. Отсутствие на уроках не считается пропуском", - подчеркнула мэр.Накануне МЧС по региону предупреждали о приближении непогоды - штормовой погоде с сильным ветром и осадками.Непогода обрушилась и на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.На территории всего полуострова действует штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра до 30 метров в секунду. На предприятии "Крымэнерго" из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. В Ялте из-за непогоды разрешили детям не приходить в школу. В Севастополе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности.В Симферополе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Для оперативного реагирования к дежурству привлечены усиленные бригады оперативных служб и подготовлена спецтехника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городеВ горах Крыма ожидается ураганный ветерМассовые отключения света произошли на юге и востоке Крыма
В Ялте сильный ветер повалил деревья на дороги и порвал провода
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Сильный порывистый ветер обрушился на Ялту. Стихия повалила деревья на проезжую часть и порвала провода. О последствиях непогоды сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
Она отметила, что в регионе сейчас фиксируются порывы ветра до 23 метров в секунду, однако в ближайшее время ветер усилится до 30-35 м/с.
"Массовых обращений в ЕДДС не фиксируется, имеем точечные заявки. Так, на Свердлова и Дзержинского упали деревья на проезжую часть, оборваны провода – в работе", - написала она в Telegram.
В связи с непогодой школьники, которые учатся во вторую смену, могут не приходить на занятия, отметила Павленко.
"Приняли решение перевести вторую смену всех школ региона в режим дежурных классов. Отсутствие на уроках не считается пропуском", - подчеркнула мэр.
Накануне МЧС по региону предупреждали о приближении непогоды
- штормовой погоде с сильным ветром и осадками.
Непогода обрушилась
и на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков, об этом сообщил
ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
На территории всего полуострова действует штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра до 30 метров
в секунду. На предприятии "Крымэнерго"
из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. В Ялте из-за непогоды разрешили детям не приходить в школу
. В Севастополе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности.
В Симферополе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности
. Для оперативного реагирования к дежурству привлечены усиленные бригады оперативных служб и подготовлена спецтехника.
