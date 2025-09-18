https://crimea.ria.ru/20250918/veter-vyryvaet-derevya-i-rvet-provoda-yaltu-nakryl-shtorm-1149540694.html

Ветер вырывает деревья и рвет провода: Ялту накрыл шторм

Ветер вырывает деревья и рвет провода: Ялту накрыл шторм

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Сильный порывистый ветер обрушился на Ялту. Стихия повалила деревья на проезжую часть и порвала провода. О последствиях непогоды сообщила глава городской администрации Янина Павленко.Она отметила, что в регионе сейчас фиксируются порывы ветра до 23 метров в секунду, однако в ближайшее время ветер усилится до 30-35 м/с.В связи с непогодой школьники, которые учатся во вторую смену, могут не приходить на занятия, отметила Павленко."Приняли решение перевести вторую смену всех школ региона в режим дежурных классов. Отсутствие на уроках не считается пропуском", - подчеркнула мэр.Накануне МЧС по региону предупреждали о приближении непогоды - штормовой погоде с сильным ветром и осадками.Непогода обрушилась и на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.На территории всего полуострова действует штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра до 30 метров в секунду. На предприятии "Крымэнерго" из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. В Ялте из-за непогоды разрешили детям не приходить в школу. В Севастополе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности.В Симферополе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. Для оперативного реагирования к дежурству привлечены усиленные бригады оперативных служб и подготовлена спецтехника.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городеВ горах Крыма ожидается ураганный ветерМассовые отключения света произошли на юге и востоке Крыма

