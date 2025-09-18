Рейтинг@Mail.ru
Вертолет МЧС эвакуировал с перевала на Кубани 50-летнего туриста - РИА Новости Крым, 18.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250918/vertolet-mchs-evakuiroval-s-perevala-na-kubani-50-letnego-turista-1149535474.html
Вертолет МЧС эвакуировал с перевала на Кубани 50-летнего туриста
Вертолет МЧС эвакуировал с перевала на Кубани 50-летнего туриста - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Вертолет МЧС эвакуировал с перевала на Кубани 50-летнего туриста
Черкесском перевале в Краснодарской крае, с высоты почти две тысячи метров его эвакуировали на вертолете МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. 50-летний турист внезапно почувствовал себя плохо, находясь на Черкесском перевале в Краснодарской крае, с высоты почти две тысячи метров его эвакуировали на вертолете МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.50-летнего туриста доставили в Сочи, где передали в одну из местных больниц, уточнили в пресс-службе.Ранее в ущелье Табана-Дере пещерного города Мангуп-Кале мужчина получил травмы различной степени тяжести, и ему потребовалась помощь спасателей. Также сообщалось, что под Судаком альпинисты помогли женщине с собакой спуститься с вершины горы.
краснодарский край
происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край, новости
Вертолет МЧС эвакуировал с перевала на Кубани 50-летнего туриста

На Кубани спасатели МЧС России эвакуировали с перевала 50-летнего туриста

14:30 18.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. 50-летний турист внезапно почувствовал себя плохо, находясь на Черкесском перевале в Краснодарской крае, с высоты почти две тысячи метров его эвакуировали на вертолете МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"На Черкесском перевале, на высоте более 1 800 метров, мужчине стало плохо. На место оперативно вылетел вертолет Ка-32 МЧС России. На борту врач Южного регионального поисково-спасательного отряда ведомства оказал необходимую помощь туристу", - говорится в сообщении.
50-летнего туриста доставили в Сочи, где передали в одну из местных больниц, уточнили в пресс-службе.
Ранее в ущелье Табана-Дере пещерного города Мангуп-Кале мужчина получил травмы различной степени тяжести, и ему потребовалась помощь спасателей. Также сообщалось, что под Судаком альпинисты помогли женщине с собакой спуститься с вершины горы.
