https://crimea.ria.ru/20250918/vertolet-mchs-evakuiroval-s-perevala-na-kubani-50-letnego-turista-1149535474.html
Вертолет МЧС эвакуировал с перевала на Кубани 50-летнего туриста
Вертолет МЧС эвакуировал с перевала на Кубани 50-летнего туриста - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Вертолет МЧС эвакуировал с перевала на Кубани 50-летнего туриста
Черкесском перевале в Краснодарской крае, с высоты почти две тысячи метров его эвакуировали на вертолете МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T14:30
2025-09-18T14:30
2025-09-18T14:30
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
краснодарский край
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149535360_0:4:1245:704_1920x0_80_0_0_be70991dbf221a7e0bd2cd96832df9cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. 50-летний турист внезапно почувствовал себя плохо, находясь на Черкесском перевале в Краснодарской крае, с высоты почти две тысячи метров его эвакуировали на вертолете МЧС России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.50-летнего туриста доставили в Сочи, где передали в одну из местных больниц, уточнили в пресс-службе.Ранее в ущелье Табана-Дере пещерного города Мангуп-Кале мужчина получил травмы различной степени тяжести, и ему потребовалась помощь спасателей. Также сообщалось, что под Судаком альпинисты помогли женщине с собакой спуститься с вершины горы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристка травмировалась в горах под Алуштой возле водопада Джур-ДжурВ Крыму москвичку унесло на несколько километров в море на сап-доске
https://crimea.ria.ru/20250918/v-gorakh-kryma-ozhidaetsya-uragannyy-veter-1149531244.html
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149535360_151:0:1092:706_1920x0_80_0_0_36daff20ef403c9bd78d6628c6940ebe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край, новости
Вертолет МЧС эвакуировал с перевала на Кубани 50-летнего туриста
На Кубани спасатели МЧС России эвакуировали с перевала 50-летнего туриста