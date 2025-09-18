Рейтинг@Mail.ru
В центре Симферополя "накрыли" замаскированное казино - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В центре Симферополя "накрыли" замаскированное казино
В центре Симферополя "накрыли" замаскированное казино - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В центре Симферополя "накрыли" замаскированное казино
В столице Крыма раскрыли деятельность подпольного игрового зала, замаскированного под компьютерный клуб. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T16:46
2025-09-18T16:46
СИМФЕРОПОЛЯ, 18 сен – РИА Новости Крым. В столице Крыма раскрыли деятельность подпольного игрового зала, замаскированного под компьютерный клуб. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, житель Евпатории вместе с двумя подельниками арендовал подвальное помещение на бульваре Ленина и оборудовал его для проведения азартных игр. Все как в настоящем казино, только автоматы виртуальные.В прокуратуре уточнили, что "клуб" работал с июля 2024 по январь 2025 года и принес организаторам около 112 тысяч рублей.Расследование закончено. Прокуратура утвердила обвинение, и теперь дело трех участников группы отправлено в Железнодорожный районный суд Симферополя. Их обвиняют в организации незаконной игорной деятельности.Ранее в Крыму раскрыли деятельность целой сети подпольных игровых залов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Силовики раскрыли подпольные игровые залы в Крыму Организаторы подпольных игровых клубов в Симферополе пойдут под судУспели заработать 10 миллионов: в Крыму накрыли подпольное казино
В центре Симферополя "накрыли" замаскированное казино

В центре Симферополя раскрыли подпольное казино под видом компьютерного клуба

СИМФЕРОПОЛЯ, 18 сен – РИА Новости Крым. В столице Крыма раскрыли деятельность подпольного игрового зала, замаскированного под компьютерный клуб. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, житель Евпатории вместе с двумя подельниками арендовал подвальное помещение на бульваре Ленина и оборудовал его для проведения азартных игр. Все как в настоящем казино, только автоматы виртуальные.
"Для обеспечения деятельности зала и обслуживания клиентов были наняты кассир и администратор. Во избежание уголовной ответственности и в целях сокрытия незаконного характера деятельности орггруппа завуалировала игровой зал под деятельность компьютерного клуба", – рассказали в Следкоме.
В прокуратуре уточнили, что "клуб" работал с июля 2024 по январь 2025 года и принес организаторам около 112 тысяч рублей.
Расследование закончено. Прокуратура утвердила обвинение, и теперь дело трех участников группы отправлено в Железнодорожный районный суд Симферополя. Их обвиняют в организации незаконной игорной деятельности.
Ранее в Крыму раскрыли деятельность целой сети подпольных игровых залов.
