В центре Симферополя "накрыли" замаскированное казино
В центре Симферополя "накрыли" замаскированное казино - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В центре Симферополя "накрыли" замаскированное казино
В столице Крыма раскрыли деятельность подпольного игрового зала, замаскированного под компьютерный клуб. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T16:46
2025-09-18T16:46
2025-09-18T16:46
СИМФЕРОПОЛЯ, 18 сен – РИА Новости Крым. В столице Крыма раскрыли деятельность подпольного игрового зала, замаскированного под компьютерный клуб. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.По данным следствия, житель Евпатории вместе с двумя подельниками арендовал подвальное помещение на бульваре Ленина и оборудовал его для проведения азартных игр. Все как в настоящем казино, только автоматы виртуальные.В прокуратуре уточнили, что "клуб" работал с июля 2024 по январь 2025 года и принес организаторам около 112 тысяч рублей.Расследование закончено. Прокуратура утвердила обвинение, и теперь дело трех участников группы отправлено в Железнодорожный районный суд Симферополя. Их обвиняют в организации незаконной игорной деятельности.Ранее в Крыму раскрыли деятельность целой сети подпольных игровых залов.
В центре Симферополя "накрыли" замаскированное казино
В центре Симферополя раскрыли подпольное казино под видом компьютерного клуба
СИМФЕРОПОЛЯ, 18 сен – РИА Новости Крым. В столице Крыма раскрыли деятельность подпольного игрового зала, замаскированного под компьютерный клуб. Об этом сообщили в главке СК России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, житель Евпатории вместе с двумя подельниками арендовал подвальное помещение на бульваре Ленина и оборудовал его для проведения азартных игр. Все как в настоящем казино, только автоматы виртуальные.
"Для обеспечения деятельности зала и обслуживания клиентов были наняты кассир и администратор. Во избежание уголовной ответственности и в целях сокрытия незаконного характера деятельности орггруппа завуалировала игровой зал под деятельность компьютерного клуба", – рассказали в Следкоме.
В прокуратуре уточнили, что "клуб" работал с июля 2024 по январь 2025 года и принес организаторам около 112 тысяч рублей.
Расследование закончено. Прокуратура утвердила обвинение, и теперь дело трех участников группы отправлено в Железнодорожный районный суд Симферополя. Их обвиняют в организации незаконной игорной деятельности.
Ранее в Крыму раскрыли деятельность целой сети подпольных игровых залов
.
