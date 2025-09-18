https://crimea.ria.ru/20250918/v-sevastopole-vosstanovili-podachu-sveta-i-grafik-transporta-posle-livnya-1149542078.html

В Севастополе восстановили подачу света и график транспорта после ливня

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе продолжают ликвидировать последствия сильной непогоды, которая обрушилась на полуостров в четверг утром, восстанавливают электроснабжение и график движение транспорта. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Непогода обрушилась на Севастополь и Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Произошли аварийные отключения света в ряде районов полуострова. Электричество вернули жителям балки Бермана, на Монастырском шоссе и проспекте Генерала Острякова. На Фиоленте подали электричество в дома садовых товариществ. Аварийно-восстановительные работы на сетях продолжаются. Троллейбусы № 19 временно изменили маршрут и идут по проспекту Генерала Острякова и улице Силаева. "Горсвет" восстановил участок воздушной линии на проспекте Генерала Острякова, 84, а на улице Пожарова заменили поврежденный кабель. На Морской улице продолжаются работы по восстановлению линии.Специалисты "Водоканала" и "Севавтодора" очищают ливневую канализацию, а в районе школы "Экотех" откачивают воду. Сотрудники "Парков и скверов" убирают упавшие деревья и ветки, работы проведены уже по семи адресам, сейчас специалисты работают на улице Лизы Чайкиной.Управляющие компании продолжают проверять придомовые территории, подвальные помещения, кровли и подъезды на предмет подтопления.Ранее Развожаев сообщал, что в городе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности.В четверг пресс-службы правительства города и госпредприятия "Севэлектроавтотранс" сообщали, что в Севастополе сильный ветер валит деревья и ломает ветки, из-за подтопления дорог общественный транспорт меняет схемы и расписание движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветер вырывает деревья и рвет провода: Ялту накрыл штормСевастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городеВ Симферополе из-за шторма ввели режим повышенной готовности

