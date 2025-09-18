https://crimea.ria.ru/20250918/v-sevastopole-perekryt-reyd-1149520288.html
В Севастополе перекрыт рейд
В Севастополе катера и паромы приостановили движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T07:38
2025-09-18T07:38
2025-09-18T07:43
севастополь
новости севастополя
паромы и катера в севастополе
крым
крымский транспортный форум
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы приостановили движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
07:38 18.09.2025 (обновлено: 07:43 18.09.2025)