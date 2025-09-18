Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе перекрыт рейд - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В Севастополе перекрыт рейд
В Севастополе перекрыт рейд - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В Севастополе перекрыт рейд
В Севастополе катера и паромы приостановили движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы приостановили движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, новости севастополя, паромы и катера в севастополе, крым, крымский транспортный форум, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе перекрыт рейд

Рейд в Севастополе перекрыли

07:38 18.09.2025 (обновлено: 07:43 18.09.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе катера и паромы приостановили движение через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
 
Севастополь
 
