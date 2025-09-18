https://crimea.ria.ru/20250918/v-sakakh-planiruyut-rasshirit-gorodskoe-kladbische-1149543143.html
В Саках планируют расширить городское кладбище
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Саках планируется расширение городского кладбища, общая площадь участка составит более 34 гектаров, сообщает глава правительства республики Юрий Гоцанюк.В рамках проекта территорию поделят на зоны с учетом конфессиональных особенностей – отдельные участки для христианских и мусульманских погребений, также установят ограждения и построят модульное здание для проведения ритуальных обрядов.Ранее эксперты и чиновники признали, что в Крыму есть дефицит земель, выделенных под кладбища. Города разрастаются, кладбища оказываются внутри городской черты, и тогда возникают проблемы с санитарной зоной. По их мнению, исправить ситуацию могли бы крематории.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Последнее упокоение: в чем сложности с захоронением в КрымуВ Ялте приведут в порядок воинские захороненияКладбище Симферополя вынесут за пределы города
