В Саках планируют расширить городское кладбище - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В Саках планируют расширить городское кладбище
В Саках планируют расширить городское кладбище - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В Саках планируют расширить городское кладбище
В Саках планируется расширение городского кладбища, общая площадь участка составит более 34 гектаров, сообщает глава правительства республики Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Саках планируется расширение городского кладбища, общая площадь участка составит более 34 гектаров, сообщает глава правительства республики Юрий Гоцанюк.В рамках проекта территорию поделят на зоны с учетом конфессиональных особенностей – отдельные участки для христианских и мусульманских погребений, также установят ограждения и построят модульное здание для проведения ритуальных обрядов.Ранее эксперты и чиновники признали, что в Крыму есть дефицит земель, выделенных под кладбища. Города разрастаются, кладбища оказываются внутри городской черты, и тогда возникают проблемы с санитарной зоной. По их мнению, исправить ситуацию могли бы крематории.
Новости
19:38 18.09.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Саках планируется расширение городского кладбища, общая площадь участка составит более 34 гектаров, сообщает глава правительства республики Юрий Гоцанюк.

"Вопрос расширения Сакского городского кладбища обсудили с главой администрации Сак Юлией Предыбайло. Общая площадь земельного участка составляет более 34 гектаров. Администрации города поручено подготовить смету по благоустройству первого этапа нового участка", – говорится в публикации.

В рамках проекта территорию поделят на зоны с учетом конфессиональных особенностей – отдельные участки для христианских и мусульманских погребений, также установят ограждения и построят модульное здание для проведения ритуальных обрядов.
Ранее эксперты и чиновники признали, что в Крыму есть дефицит земель, выделенных под кладбища. Города разрастаются, кладбища оказываются внутри городской черты, и тогда возникают проблемы с санитарной зоной. По их мнению, исправить ситуацию могли бы крематории.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Последнее упокоение: в чем сложности с захоронением в Крыму
В Ялте приведут в порядок воинские захоронения
Кладбище Симферополя вынесут за пределы города
 
КрымНовости КрымаСакиЮрий ГоцанюкКладбищеЮлия Предыбайло
 
