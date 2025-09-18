Рейтинг@Mail.ru
В Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы
В Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы
На полигонах Ленинского района Крыма в четверг,18 сентября, уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом жителей предупредила... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T09:44
2025-09-18T09:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. На полигонах Ленинского района Крыма в четверг,18 сентября, уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом жителей предупредила районная администрация.Уточняется, что работы будут проводить во второй половине дня. Жителей просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
В Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы

В Ленинском районе Крыма в четверг уничтожат взрывоопасные предметы

09:44 18.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. На полигонах Ленинского района Крыма в четверг,18 сентября, уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом жителей предупредила районная администрация.
"18 сентября на территории Войковского сельского поселения, в 4 км севернее села Бондаренково, планируются подрывы взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны", – сообщили в районной администрации.
Уточняется, что работы будут проводить во второй половине дня. Жителей просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.
Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.
С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
