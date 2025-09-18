https://crimea.ria.ru/20250918/v-leninskom-rayone-kryma-sapery-unichtozhat-vzryvoopasnye-predmety-1149523642.html

В Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы

В Ленинском районе Крыма саперы уничтожат взрывоопасные предметы

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. На полигонах Ленинского района Крыма в четверг,18 сентября, уничтожат взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны. Об этом жителей предупредила районная администрация.Уточняется, что работы будут проводить во второй половине дня. Жителей просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории.Работы по ликвидации боеприпасов проводятся в Крыму регулярно. Кроме того, на территории полуострова регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны, а также тактические учения военнослужащих армии России. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее.С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеВоенная техника и взрывы на полигоне "Опук" в Крыму – что происходитАксенов: в Крыму достаточно средств для предотвращения любой угрозы

