В Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России

В Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России - РИА Новости Крым, 18.09.2025

В Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что считает поведение певицы Аллы Пугачевой предательством России.

2025-09-18T11:11

2025-09-18T11:11

2025-09-18T13:27

крым

новости

новости крыма

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/12/1124544022_0:102:3072:1829_1920x0_80_0_0_25020cc1754c396363874593ee42fab7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что считает поведение певицы Аллы Пугачевой предательством России.Пугачева в интервью на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева* признана иноагентом) рассказала о знакомстве с Джохаром Дудаевым и назвала его "приличным, порядочным и интеллектуальным" человеком. Дудаев в 90-е годы был лидером чеченских сепаратистов, возглавлявшим действия против российских федеральных сил, он был ликвидирован 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.По его словам, человек проявляется во время испытаний."Может, она и была этим предателем, но в мирное время мы не замечали этого. В свое время страна много дала ей: и славу, и возможность раскрыть талант, и власть в шоу-бизнесе. Печально наблюдать этот полный отрыв от реальности и неадекватную оценку происходящего", - добавил Константинов.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Пугачевой о Дудаеве, привела слова из Священного Писания: "Не сотвори себе кумира".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым, новости, новости крыма, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), общество