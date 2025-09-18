Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России
В Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что считает поведение певицы Аллы Пугачевой предательством России. РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что считает поведение певицы Аллы Пугачевой предательством России.Пугачева в интервью на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева* признана иноагентом) рассказала о знакомстве с Джохаром Дудаевым и назвала его "приличным, порядочным и интеллектуальным" человеком. Дудаев в 90-е годы был лидером чеченских сепаратистов, возглавлявшим действия против российских федеральных сил, он был ликвидирован 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.По его словам, человек проявляется во время испытаний."Может, она и была этим предателем, но в мирное время мы не замечали этого. В свое время страна много дала ей: и славу, и возможность раскрыть талант, и власть в шоу-бизнесе. Печально наблюдать этот полный отрыв от реальности и неадекватную оценку происходящего", - добавил Константинов.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Пугачевой о Дудаеве, привела слова из Священного Писания: "Не сотвори себе кумира".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, новости, новости крыма, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), общество
В Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России

Глава парламента Крыма назвал поведение Пугачевой предательством России

11:11 18.09.2025 (обновлено: 13:27 18.09.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что считает поведение певицы Аллы Пугачевой предательством России.
Пугачева в интервью на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева* признана иноагентом) рассказала о знакомстве с Джохаром Дудаевым и назвала его "приличным, порядочным и интеллектуальным" человеком. Дудаев в 90-е годы был лидером чеченских сепаратистов, возглавлявшим действия против российских федеральных сил, он был ликвидирован 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.
"У каждого человека есть выбор, но моральный облик этого человека нам понятен. Для меня она и ее творчество не существуют, не могу слушать ее песни. В чистом виде ее поведение - это предательство", - сказал Константинов.
По его словам, человек проявляется во время испытаний.
"Может, она и была этим предателем, но в мирное время мы не замечали этого. В свое время страна много дала ей: и славу, и возможность раскрыть талант, и власть в шоу-бизнесе. Печально наблюдать этот полный отрыв от реальности и неадекватную оценку происходящего", - добавил Константинов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Пугачевой о Дудаеве, привела слова из Священного Писания: "Не сотвори себе кумира".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
