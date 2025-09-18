https://crimea.ria.ru/20250918/v-krymu-nazvali-povedenie-pugachevoy-predatelstvom-rossii-1149527283.html
В Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России
В Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России - РИА Новости Крым, 18.09.2025
В Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что считает поведение певицы Аллы Пугачевой предательством России. РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T11:11
2025-09-18T11:11
2025-09-18T13:27
крым
новости
новости крыма
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/12/1124544022_0:102:3072:1829_1920x0_80_0_0_25020cc1754c396363874593ee42fab7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что считает поведение певицы Аллы Пугачевой предательством России.Пугачева в интервью на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева* признана иноагентом) рассказала о знакомстве с Джохаром Дудаевым и назвала его "приличным, порядочным и интеллектуальным" человеком. Дудаев в 90-е годы был лидером чеченских сепаратистов, возглавлявшим действия против российских федеральных сил, он был ликвидирован 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.По его словам, человек проявляется во время испытаний."Может, она и была этим предателем, но в мирное время мы не замечали этого. В свое время страна много дала ей: и славу, и возможность раскрыть талант, и власть в шоу-бизнесе. Печально наблюдать этот полный отрыв от реальности и неадекватную оценку происходящего", - добавил Константинов.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Пугачевой о Дудаеве, привела слова из Священного Писания: "Не сотвори себе кумира".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/12/1124544022_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_8b60e3871ba4ee22c2ca97a2c2f1f368.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости, новости крыма, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), общество
В Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России
Глава парламента Крыма назвал поведение Пугачевой предательством России
11:11 18.09.2025 (обновлено: 13:27 18.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил в комментарии РИА Новости, что считает поведение певицы Аллы Пугачевой предательством России.
Пугачева в интервью на канале "Скажи Гордеевой" (Катерина Гордеева* признана иноагентом) рассказала о знакомстве с Джохаром Дудаевым и назвала его "приличным, порядочным и интеллектуальным" человеком. Дудаев в 90-е годы был лидером чеченских сепаратистов, возглавлявшим действия против российских федеральных сил, он был ликвидирован 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.
"У каждого человека есть выбор, но моральный облик этого человека нам понятен. Для меня она и ее творчество не существуют, не могу слушать ее песни. В чистом виде ее поведение - это предательство", - сказал Константинов.
По его словам, человек проявляется во время испытаний.
"Может, она и была этим предателем, но в мирное время мы не замечали этого. В свое время страна много дала ей: и славу, и возможность раскрыть талант, и власть в шоу-бизнесе. Печально наблюдать этот полный отрыв от реальности и неадекватную оценку происходящего", - добавил Константинов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания Пугачевой о Дудаеве, привела слова из Священного Писания: "Не сотвори себе кумира".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.