Тела еще двух человек извлекли из затонувшего вездехода в Забайкалье
Тела еще двух человек извлекли из затонувшего вездехода в Забайкалье - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Тела еще двух человек извлекли из затонувшего вездехода в Забайкалье
Тела еще двух погибших на затонувшем вездеходе в озере Амудисы в Забайкалье извлекли спасатели. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России региону. РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T08:03
2025-09-18T08:03
2025-09-18T08:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Тела еще двух погибших на затонувшем вездеходе в озере Амудисы в Забайкалье извлекли спасатели. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России региону.Спасатели добавили, что при помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению транспорта на берег.О произошедшем ЧП стало известно 16 сентября. Поступило сообщение, что в Каларском округе Забайкальского края в 15 километрах от поселка Чина при переправе через водоем затонул гусеничный вездеход, принадлежащий одному из обществ с ограниченной ответственностью. По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек, работники предприятия.Предварительной причиной трагедии мог стать отказ тормозов у гусеничного вездехода. При спуске с горы техника на большой скорости съехала в озеро. Вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех", пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию представителя экстренных служб.В среду утром стало известно, что вертолет со спасателями, водолазами, следователями СК региона и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания, добавили в публикации РИА Новости.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек). Расследование уголовного дела взято под контроль руководством регионального следственного управления.
Тела еще двух человек извлекли из затонувшего вездехода в Забайкалье
МСЧ: в Забайкалье извлекли тела еще двух погибших из затонувшего вездехода
08:03 18.09.2025 (обновлено: 08:04 18.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Тела еще двух погибших на затонувшем вездеходе в озере Амудисы в Забайкалье извлекли спасатели. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России региону.
"Сводной группой спасателей МЧС России и ГУ "Забайкалпожспас" из затопленного вездехода извлечены тела двух погибших граждан", – сказано в сообщении.
Спасатели добавили, что при помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению транспорта на берег.
О произошедшем ЧП стало известно 16 сентября. Поступило сообщение, что в Каларском округе Забайкальского края в 15 километрах от поселка Чина при переправе через водоем затонул гусеничный вездеход
, принадлежащий одному из обществ с ограниченной ответственностью. По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек, работники предприятия.
Предварительной причиной трагедии мог стать отказ тормозов у гусеничного вездехода. При спуске с горы техника на большой скорости съехала в озеро. Вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех", пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию представителя экстренных служб.
В среду утром стало известно, что вертолет со спасателями, водолазами, следователями СК региона и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания, добавили в публикации РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек). Расследование уголовного дела взято под контроль руководством регионального следственного управления.
