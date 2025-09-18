Тела еще двух человек извлекли из затонувшего вездехода в Забайкалье

https://crimea.ria.ru/20250918/tela-esche-dvukh-chelovek-izvlekli-iz-zatonuvshego-vezdekhoda-v-zabaykale-1149520695.html

Тела еще двух погибших на затонувшем вездеходе в озере Амудисы в Забайкалье извлекли спасатели. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России региону. РИА Новости Крым, 18.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Тела еще двух погибших на затонувшем вездеходе в озере Амудисы в Забайкалье извлекли спасатели. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России региону.Спасатели добавили, что при помощи тяжелой техники ведутся работы по извлечению транспорта на берег.О произошедшем ЧП стало известно 16 сентября. Поступило сообщение, что в Каларском округе Забайкальского края в 15 километрах от поселка Чина при переправе через водоем затонул гусеничный вездеход, принадлежащий одному из обществ с ограниченной ответственностью. По предварительным данным, в результате инцидента погибли пять человек, работники предприятия.Предварительной причиной трагедии мог стать отказ тормозов у гусеничного вездехода. При спуске с горы техника на большой скорости съехала в озеро. Вездеход принадлежит ООО "Икабья" филиала Гидрострой "ГеоТех", пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию представителя экстренных служб.В среду утром стало известно, что вертолет со спасателями, водолазами, следователями СК региона и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания, добавили в публикации РИА Новости.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек). Расследование уголовного дела взято под контроль руководством регионального следственного управления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

