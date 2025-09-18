Рейтинг@Mail.ru
Севастопольца будут судить за наркотики и гранату в гараже - РИА Новости Крым, 18.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250918/sevastopoltsa-budut-sudit-za-narkotiki-i-granatu-v-garazhe-1149538447.html
Севастопольца будут судить за наркотики и гранату в гараже
Севастопольца будут судить за наркотики и гранату в гараже - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Севастопольца будут судить за наркотики и гранату в гараже
48-летнему севастопольцу, который спрятал в своем гараже свертки с марихуаной, порох и гранту, грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции... РИА Новости Крым, 18.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142302936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db5469891f6420af4fc6450e5f3cca0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. 48-летнему севастопольцу, который спрятал в своем гараже свертки с марихуаной, порох и гранту, грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции Севастополя.Следствием установлено, что мужчина хранил в гараже около 70 граммов наркотика, а также ручную гранату с зарядом тротила массой более 50 граммов и свыше 140 граммов пороха.По данным прокуратуры, против мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств и незаконном приобретении, хранении, перевозке без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, а также приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере.Материалы направлены в суд. Севастопольцу грозит до восьми лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.Ранее сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере – в его гараже обнаружили почти килограмм "запрещенки".
севастополь
РИА Новости Крым
Новости
наркотики, севастополь, полиция севастополя, прокуратура города севастополя, происшествия, новости севастополя, уголовный кодекс, общество
Севастопольца будут судить за наркотики и гранату в гараже

Жителю Севастополя грозит до 8 лет заключения за тайник с гранатой и наркотиками в гараже

21:54 18.09.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. 48-летнему севастопольцу, который спрятал в своем гараже свертки с марихуаной, порох и гранту, грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции Севастополя.
Следствием установлено, что мужчина хранил в гараже около 70 граммов наркотика, а также ручную гранату с зарядом тротила массой более 50 граммов и свыше 140 граммов пороха.
"Желая смягчить свою участь, владелец странного набора "запрещенки" рассказал, что гранату и порох он нашел при покосе травы на участке и со дня на день собирался сообщить о находке в полицию, просто не успел. А изъятую у него марихуану приготовил из дикорастущего куста конопли и хранил для личного употребления", - отметили правоохранители.
По данным прокуратуры, против мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств и незаконном приобретении, хранении, перевозке без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, а также приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере.
Материалы направлены в суд. Севастопольцу грозит до восьми лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.
Ранее сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере – в его гараже обнаружили почти килограмм "запрещенки".
