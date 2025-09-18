https://crimea.ria.ru/20250918/sevastopoltsa-budut-sudit-za-narkotiki-i-granatu-v-garazhe-1149538447.html

Севастопольца будут судить за наркотики и гранату в гараже

Севастопольца будут судить за наркотики и гранату в гараже

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. 48-летнему севастопольцу, который спрятал в своем гараже свертки с марихуаной, порох и гранту, грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщили в полиции Севастополя.Следствием установлено, что мужчина хранил в гараже около 70 граммов наркотика, а также ручную гранату с зарядом тротила массой более 50 граммов и свыше 140 граммов пороха.По данным прокуратуры, против мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств и незаконном приобретении, хранении, перевозке без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, а также приобретение, хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в значительном размере.Материалы направлены в суд. Севастопольцу грозит до восьми лет лишения свободы, уточнили в ведомстве.Ранее сотрудники Управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали мужчину по подозрению в незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере – в его гараже обнаружили почти килограмм "запрещенки".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла транзит через РФ почти двух тонн кокаина на шесть миллиардовКакие преступления в Крыму совершают чаще всегоВ Крыму на пенсионера завели дело за "коллекционное" оружие и патроны

