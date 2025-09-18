Рейтинг@Mail.ru
Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городе - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250918/sevastopol-prodolzhaet-zalivat---vlasti-dolozhili-ob-obstanovke-v-gorode--1149534069.html
Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городе
Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городе - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городе
В Севастополе продолжают бороться с последствиями непогоды: мощные потоки воды забили ливневую канализацию опавшей листвой, крыши в старом жилом фонде дали... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T14:11
2025-09-18T15:41
крымская погода
погода в крыму
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
происшествия
штормовое предупреждение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149534429_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_655a825bc7c1277b3fac9c679ea1fee9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжают бороться с последствиями непогоды: мощные потоки воды забили ливневую канализацию опавшей листвой, крыши в старом жилом фонде дали течь. Об этом, докладывая об обстановке в городе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, по информации губернатора, в районе школы "Экотех+" дождем затопило проезжую часть, сложно проехать. Решением проблемы занимаются сотрудники "Водоканала".Также мощные потоки воды забили ливневую канализацию опавшей листвой на улицах Леси Украинки, Лиговской, Тараса Шевченко и на Фиоленте. На спуске Шестакова поток воды увлек за собой крышку люка, рассказал Развожаев, уточнив, что сотрудники городского водоканала работают в усиленном режиме - ливневки от мусора чистят, и крышка люка возвращена на место.Ранее Развожаев сообщал, что в городе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности.В четверг пресс-службы правительства города и госпредприятия "Севэлектроавтотранс" сообщали, что в Севастополе сильный ветер валит деревья и ломает ветки, из-за подтопления дорог общественный транспорт меняет схемы и расписание движения.Накануне МЧС по региону предупреждали о приближении непогоды - штормовой погоде с сильным ветром и осадками. Непогода обрушилась и на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости:В горах Крыма ожидается ураганный ветерМассовые отключения света произошли на юге и востоке КрымаВ Симферополе из-за шторма ввели режим повышенной готовности
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149534429_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_37ed9e86f879b33c41ba0d077a5a5ace.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымская погода, погода в крыму, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, происшествия, штормовое предупреждение
Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городе

Развожаев: в Севастополе зафиксировано 33 обращения граждан о последствиях непогоды

14:11 18.09.2025 (обновлено: 15:41 18.09.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевПоследствия непогоды в Севастополе
Последствия непогоды в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжают бороться с последствиями непогоды: мощные потоки воды забили ливневую канализацию опавшей листвой, крыши в старом жилом фонде дали течь. Об этом, докладывая об обстановке в городе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В городе продолжают работать оперативные бригады, которые ликвидируют последствия непогоды. На 12 часов в системе 112 и АПК "Безопасный город" зафиксировано 33 обращения. Большинство из них касаются жилого фонда: подтекают крыши в старом жилом фонде. Зафиксировано несколько сообщений о заливах подъездов в жилых домах", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по информации губернатора, в районе школы "Экотех+" дождем затопило проезжую часть, сложно проехать. Решением проблемы занимаются сотрудники "Водоканала".
Также мощные потоки воды забили ливневую канализацию опавшей листвой на улицах Леси Украинки, Лиговской, Тараса Шевченко и на Фиоленте. На спуске Шестакова поток воды увлек за собой крышку люка, рассказал Развожаев, уточнив, что сотрудники городского водоканала работают в усиленном режиме - ливневки от мусора чистят, и крышка люка возвращена на место.
© Telegram Михаил РазвожаевПоследствия непогоды в Севастополе
Последствия непогоды в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Последствия непогоды в Севастополе
"Сотрудники "Севавтодора" убирают наносы грунта на дороге "Танковое — Оборонное". Продолжают работать и специалисты "Парков и скверов". Они убирают упавшие ветки и спиливают их там, где они опасно нависают над тротуарами", - добавил он.
© Telegram Михаил РазвожаевПоследствия непогоды в Севастополе
Последствия непогоды в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Последствия непогоды в Севастополе
Ранее Развожаев сообщал, что в городе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности.
В четверг пресс-службы правительства города и госпредприятия "Севэлектроавтотранс" сообщали, что в Севастополе сильный ветер валит деревья и ломает ветки, из-за подтопления дорог общественный транспорт меняет схемы и расписание движения.
Накануне МЧС по региону предупреждали о приближении непогоды - штормовой погоде с сильным ветром и осадками.
Непогода обрушилась и на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости:
В горах Крыма ожидается ураганный ветер
Массовые отключения света произошли на юге и востоке Крыма
В Симферополе из-за шторма ввели режим повышенной готовности
 
Крымская погодаПогода в КрымуСевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевПроисшествияШтормовое предупреждение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:01Путин назвал конкурентное преимущество России в авиастроении
16:46В центре Симферополя "накрыли" замаскированное казино
16:33Ветер вырывает деревья и рвет провода: Ялту накрыл шторм
16:23Лавров: Запад не собирается менять режим Зеленского на Украине
16:16В заказнике "Ласпи" вырубили краснокнижные растения на миллион рублей
16:05Путин призвал выдвигать участников СВО на руководящие посты
15:51Гарантии безопасности Украины обозначили в МИД России
15:44Керчь готова к отопительному сезону на 96 процентов – что сделано
15:29Трассу "Новороссия" отремонтируют и расширят до четырех полос
15:13Огромная пробка на Крымском мосту – проезда ждать более 3 часов
14:58ГД упростила присвоение званий добровольцам и расширила права их семей
14:30Вертолет МЧС эвакуировал с перевала на Кубани 50-летнего туриста
14:11Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городе
13:56В Симферополе из-за шторма ввели режим повышенной готовности
13:44Писатель и Человек: в Симферополе отметили 150-летие Сергеева-Ценского
13:37Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику
13:31В Крыму издан первый том книги об истории региональной журналистики
13:05Козак подал в отставку с поста замруководителя администрации президента
12:57В горах Крыма ожидается ураганный ветер
12:46Экс-замначальника военного санатория в Крыму приговорили к году колонии
Лента новостейМолния