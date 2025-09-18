https://crimea.ria.ru/20250918/sevastopol-prodolzhaet-zalivat---vlasti-dolozhili-ob-obstanovke-v-gorode--1149534069.html

Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городе

Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городе - РИА Новости Крым, 18.09.2025

Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городе

В Севастополе продолжают бороться с последствиями непогоды: мощные потоки воды забили ливневую канализацию опавшей листвой, крыши в старом жилом фонде дали... РИА Новости Крым, 18.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжают бороться с последствиями непогоды: мощные потоки воды забили ливневую канализацию опавшей листвой, крыши в старом жилом фонде дали течь. Об этом, докладывая об обстановке в городе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Кроме того, по информации губернатора, в районе школы "Экотех+" дождем затопило проезжую часть, сложно проехать. Решением проблемы занимаются сотрудники "Водоканала".Также мощные потоки воды забили ливневую канализацию опавшей листвой на улицах Леси Украинки, Лиговской, Тараса Шевченко и на Фиоленте. На спуске Шестакова поток воды увлек за собой крышку люка, рассказал Развожаев, уточнив, что сотрудники городского водоканала работают в усиленном режиме - ливневки от мусора чистят, и крышка люка возвращена на место.Ранее Развожаев сообщал, что в городе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности.В четверг пресс-службы правительства города и госпредприятия "Севэлектроавтотранс" сообщали, что в Севастополе сильный ветер валит деревья и ломает ветки, из-за подтопления дорог общественный транспорт меняет схемы и расписание движения.Накануне МЧС по региону предупреждали о приближении непогоды - штормовой погоде с сильным ветром и осадками. Непогода обрушилась и на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков, об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости:В горах Крыма ожидается ураганный ветерМассовые отключения света произошли на юге и востоке КрымаВ Симферополе из-за шторма ввели режим повышенной готовности

