Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городе
Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городе - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городе
В Севастополе продолжают бороться с последствиями непогоды: мощные потоки воды забили ливневую канализацию опавшей листвой, крыши в старом жилом фонде дали... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T14:11
2025-09-18T14:11
2025-09-18T15:41
севастополь
Новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/12/1149534429_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_37ed9e86f879b33c41ba0d077a5a5ace.jpg
Севастополь продолжает заливать - власти доложили об обстановке в городе
Развожаев: в Севастополе зафиксировано 33 обращения граждан о последствиях непогоды
14:11 18.09.2025 (обновлено: 15:41 18.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжают бороться с последствиями непогоды: мощные потоки воды забили ливневую канализацию опавшей листвой, крыши в старом жилом фонде дали течь. Об этом, докладывая об обстановке в городе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В городе продолжают работать оперативные бригады, которые ликвидируют последствия непогоды. На 12 часов в системе 112 и АПК "Безопасный город" зафиксировано 33 обращения. Большинство из них касаются жилого фонда: подтекают крыши в старом жилом фонде. Зафиксировано несколько сообщений о заливах подъездов в жилых домах", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по информации губернатора, в районе школы "Экотех+" дождем затопило проезжую часть, сложно проехать. Решением проблемы занимаются сотрудники "Водоканала".
Также мощные потоки воды забили ливневую канализацию опавшей листвой на улицах Леси Украинки, Лиговской, Тараса Шевченко и на Фиоленте. На спуске Шестакова поток воды увлек за собой крышку люка, рассказал Развожаев, уточнив, что сотрудники городского водоканала работают в усиленном режиме - ливневки от мусора чистят, и крышка люка возвращена на место.
"Сотрудники "Севавтодора" убирают наносы грунта на дороге "Танковое — Оборонное". Продолжают работать и специалисты "Парков и скверов". Они убирают упавшие ветки и спиливают их там, где они опасно нависают над тротуарами", - добавил он.
Ранее Развожаев сообщал
, что в городе для ликвидации последствий непогоды создан оперативный штаб. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности.
В четверг пресс-службы правительства города и госпредприятия "Севэлектроавтотранс" сообщали, что в Севастополе сильный ветер валит деревья
и ломает ветки, из-за подтопления дорог общественный транспорт меняет схемы и расписание движения.
Накануне МЧС по региону предупреждали о приближении непогоды
- штормовой погоде с сильным ветром и осадками.
Непогода обрушилась
и на Крым в ночь на четверг, улицы и дороги буквально ушли под воду. В отдельных районах уже выпала месячная норма осадков, об этом сообщил
ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
