18.09.2025
Путин освободил Козака от должности
Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака. Соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T23:49
2025-09-18T23:54
владимир путин (политик)
россия
дмитрий козак
кадровые перестановки
новости
администрация президента рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Дмитрий Козак подал в отставку по собственному желанию.24 января 2020 года Дмитрий Козак был назначен на должность заместителя руководителя администрации президента России, а через четыре года, в мае 2024-го. переназначен на этот пост.Дмитрий Николаевич Козак родился 7 ноября 1958 года в селе Бондурово Кировоградской области Украинской ССР (ныне Украина).В 1976-1978 годах проходил срочную службу в спецназе Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба СССР.В 1985 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).В разные годы работал в органах прокуратуры, занимался юриспруденцией.В 1998-1999 годах занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга – председателя юридического комитета канцелярии губернатора.В 1999-2000 годах – руководил аппаратом правительства РФ. В период с 2000 по 2003-й был замруководителя администрации президента РФ. В 2004 году занимал должность руководителя аппарата правительства РФ – министра РФ.В 2007-2008 годах – министр регионального развития РФ.14 октября 2008 года был назначен заместителем председателя правительства РФ. Курировал подготовку к Олимпиаде в Сочи, вопросы национальной политики, сферу строительства, архитектуры и ЖКХ, социально-экономическое развитие субъектов РФ.21 мая 2012 года указом президента РФ Дмитрий Козак был переназначен заместителем председателя правительства РФ. С марта 2014 года курировал в правительстве вопросы, связанные с новыми регионами – Республикой Крым и Севастополем.18 мая 2018 года указом президента РФ вновь назначен заместителем председателя правительства РФ. Курировал вопросы промышленности и энергетики.С 15 по 21 января 2020 года – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ.Дмитрий Козак является действительным государственным советником РФ 1 класса.Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I (2014) и II степеней (2008), Благодарностью президента РФ (2002) и другими наградами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Путин освободил Козака от должности

Путин освободил Козака от должности замруководителя администрации президента - указ

23:49 18.09.2025 (обновлено: 23:54 18.09.2025)
 
Дмитрий Козак. Архивное фото
Дмитрий Козак. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Дмитрий Козак подал в отставку по собственному желанию.
"Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
24 января 2020 года Дмитрий Козак был назначен на должность заместителя руководителя администрации президента России, а через четыре года, в мае 2024-го. переназначен на этот пост.
Дмитрий Николаевич Козак родился 7 ноября 1958 года в селе Бондурово Кировоградской области Украинской ССР (ныне Украина).
В 1976-1978 годах проходил срочную службу в спецназе Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба СССР.
В 1985 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).
В разные годы работал в органах прокуратуры, занимался юриспруденцией.
В 1998-1999 годах занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга – председателя юридического комитета канцелярии губернатора.
В 1999-2000 годах – руководил аппаратом правительства РФ. В период с 2000 по 2003-й был замруководителя администрации президента РФ. В 2004 году занимал должность руководителя аппарата правительства РФ – министра РФ.
В 2007-2008 годах – министр регионального развития РФ.
14 октября 2008 года был назначен заместителем председателя правительства РФ. Курировал подготовку к Олимпиаде в Сочи, вопросы национальной политики, сферу строительства, архитектуры и ЖКХ, социально-экономическое развитие субъектов РФ.
21 мая 2012 года указом президента РФ Дмитрий Козак был переназначен заместителем председателя правительства РФ. С марта 2014 года курировал в правительстве вопросы, связанные с новыми регионами – Республикой Крым и Севастополем.
18 мая 2018 года указом президента РФ вновь назначен заместителем председателя правительства РФ. Курировал вопросы промышленности и энергетики.
С 15 по 21 января 2020 года – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ.
Дмитрий Козак является действительным государственным советником РФ 1 класса.
Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I (2014) и II степеней (2008), Благодарностью президента РФ (2002) и другими наградами.
