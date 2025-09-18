Рейтинг@Mail.ru
Писатель и Человек: в Симферополе отметили 150-летие Сергеева-Ценского
Писатель и Человек: в Симферополе отметили 150-летие Сергеева-Ценского
Писатель и Человек: в Симферополе отметили 150-летие Сергеева-Ценского - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Писатель и Человек: в Симферополе отметили 150-летие Сергеева-Ценского
Цветы в честь юбилея одного из самых патриотичных писателей России и СССР Сергея Николаевича Сергеева-Ценского легли около мемориальной доски на улице писателя... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T13:44
2025-09-18T13:44
сергей сергеев-ценский
симферополь
совинформбюро
международная медиагруппа "россия сегодня"
елена черышева
минкульт крыма
новости крыма
крым
память
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Цветы в честь юбилея одного из самых патриотичных писателей России и СССР Сергея Николаевича Сергеева-Ценского легли около мемориальной доски на улице писателя в Симферополе. Организаторами мероприятия, день рождения которого по старому стилю отмечается 18, а по новому – 30 сентября, стало региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе совместно с министерством культуры Крыма.Сергеев-Ценский более 50 лет прожил в Алуште, выбрав этот город своей творческой мастерской, покинув его только однажды - во время фашистской оккупации.Улица Сергеева-Ценского в крымской столице ранее называлась Фонтанной. Она была переименована после смерти писателя в конце 1950-х годов. В 2021 году в честь 80-летия Совинформбюро, правопреемником которого сегодня является "Россия сегодня", региональное подразделение агентства открыло памятную доску писателю и академику.В свою очередь начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры министерства культуры Крыма Сергей Патрушев поблагодарил сотрудников медиагруппы за инициативу как установления доски писателю в Симферополе, так и за сегодняшнее мероприятие.Присутствовавшая на возложении директор Алуштинского литературно-мемориального музея Сергеева-Ценского Светлана Немирович в своем выступлении подчеркнула, что личность этого писателя и поэта подпадает не только под понятие "культура", но и одновременно под понятия "гражданин" и "патриотизм"."Поэт в России всегда больше, чем поэт. Мы вышли с инициативой, чтобы произведения Сергеева-Ценского включить в школьную общеобразовательную программу, потому что он много писал для детей разных возрастов, и он по-настоящему любил свою родину – всю Россию и Крым в частности", - сказала она корреспонденту РИА Новости Крым.Сергей Николаевич Сергеев-Ценский родился в 1875 году на Тамбовщине. Окончил учительский институт, служил в армии, участвовал в Русско-японской войне. Был учителем. Первый большой роман опубликовал в 1907 г. Самым значительным произведением считается эпопея "Севастопольская страда", вдохновлявшая на подвиги защитников родины во время Великой Отечественной войны. Жил в Алуште с 1906 года. Во время войны был членом литературной группы, организованной при Совинформбюро.Его материалы публиковались в центральных изданиях: "Правда", "Известия", "Красная Звезда", журналах "Краснофлотец", "Красноармеец", "Большевик". В 1941-1945 гг. сотрудничал с 16 центральными и региональными изданиями. В библиографии писателя сотни произведений и тысячи стихов. После освобождения Крыма вернулся в Алушту. Умер в 1958 г.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Писатель и Человек: в Симферополе отметили 150-летие Сергеева-Ценского

Сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе отметили 150-летие Сергеева-Ценского

13:44 18.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Цветы в честь юбилея одного из самых патриотичных писателей России и СССР Сергея Николаевича Сергеева-Ценского легли около мемориальной доски на улице писателя в Симферополе. Организаторами мероприятия, день рождения которого по старому стилю отмечается 18, а по новому – 30 сентября, стало региональное подразделение Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе совместно с министерством культуры Крыма.
Сергеев-Ценский более 50 лет прожил в Алуште, выбрав этот город своей творческой мастерской, покинув его только однажды - во время фашистской оккупации.
Улица Сергеева-Ценского в крымской столице ранее называлась Фонтанной. Она была переименована после смерти писателя в конце 1950-х годов. В 2021 году в честь 80-летия Совинформбюро, правопреемником которого сегодня является "Россия сегодня", региональное подразделение агентства открыло памятную доску писателю и академику.
"В наше время журналисты медиагруппы, как и в годы той войны Сергей Николаевич со своими коллегами, работают ради самого главного – ради Победы. Литературная группа Совинформбюро, в которой работал Сергеев-Ценский, в том числе занималась тем, чем сейчас наши редакции – мы рассказывали и рассказываем стране и всему миру Правду! Сотрудники медиагруппы гордятся своей историей и своими предшественниками", - сказала руководитель регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Елена Черышева.
В свою очередь начальник управления музейного, библиотечного дела и образования в сфере культуры министерства культуры Крыма Сергей Патрушев поблагодарил сотрудников медиагруппы за инициативу как установления доски писателю в Симферополе, так и за сегодняшнее мероприятие.
Присутствовавшая на возложении директор Алуштинского литературно-мемориального музея Сергеева-Ценского Светлана Немирович в своем выступлении подчеркнула, что личность этого писателя и поэта подпадает не только под понятие "культура", но и одновременно под понятия "гражданин" и "патриотизм".
"Поэт в России всегда больше, чем поэт. Мы вышли с инициативой, чтобы произведения Сергеева-Ценского включить в школьную общеобразовательную программу, потому что он много писал для детей разных возрастов, и он по-настоящему любил свою родину – всю Россию и Крым в частности", - сказала она корреспонденту РИА Новости Крым.
Сергей Николаевич Сергеев-Ценский родился в 1875 году на Тамбовщине. Окончил учительский институт, служил в армии, участвовал в Русско-японской войне. Был учителем. Первый большой роман опубликовал в 1907 г. Самым значительным произведением считается эпопея "Севастопольская страда", вдохновлявшая на подвиги защитников родины во время Великой Отечественной войны. Жил в Алуште с 1906 года. Во время войны был членом литературной группы, организованной при Совинформбюро.
Его материалы публиковались в центральных изданиях: "Правда", "Известия", "Красная Звезда", журналах "Краснофлотец", "Красноармеец", "Большевик". В 1941-1945 гг. сотрудничал с 16 центральными и региональными изданиями. В библиографии писателя сотни произведений и тысячи стихов. После освобождения Крыма вернулся в Алушту. Умер в 1958 г.
