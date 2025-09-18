https://crimea.ria.ru/20250918/ogromnaya-probka-na-krymskom-mostu--proezda-zhdat-bolee-3-chasov-1149536240.html
Огромная пробка на Крымском мосту – проезда ждать более 3 часов
Огромная пробка на Крымском мосту – проезда ждать более 3 часов - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Огромная пробка на Крымском мосту – проезда ждать более 3 часов
Очередь на Крымском мосту превысила 1000 авто, весь автомобильный затор образовался со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T15:13
2025-09-18T15:13
2025-09-18T15:15
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139378643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_032d9bed786f2bd1817bf7eef4d8490d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту превысила 1000 авто, весь автомобильный затор образовался со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В полдень четверга в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 652 транспортных средства, время ожидания проезда составляло более двух часов. Сейчас очередь выросла.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139378643_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0985cc88549d3b5c03879248c3700322.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, логистика
Огромная пробка на Крымском мосту – проезда ждать более 3 часов
Очередь на Крымском мосту превысила 1000 авто
15:13 18.09.2025 (обновлено: 15:15 18.09.2025)