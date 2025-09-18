Рейтинг@Mail.ru
Огромная пробка на Крымском мосту – проезда ждать более 3 часов
Огромная пробка на Крымском мосту – проезда ждать более 3 часов
Огромная пробка на Крымском мосту – проезда ждать более 3 часов - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Огромная пробка на Крымском мосту – проезда ждать более 3 часов
Очередь на Крымском мосту превысила 1000 авто, весь автомобильный затор образовался со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T15:13
2025-09-18T15:15
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139378643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_032d9bed786f2bd1817bf7eef4d8490d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту превысила 1000 авто, весь автомобильный затор образовался со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В полдень четверга в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 652 транспортных средства, время ожидания проезда составляло более двух часов. Сейчас очередь выросла.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
РИА Новости Крым
Новости
крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, логистика
Огромная пробка на Крымском мосту – проезда ждать более 3 часов

Очередь на Крымском мосту превысила 1000 авто

15:13 18.09.2025 (обновлено: 15:15 18.09.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту превысила 1000 авто, весь автомобильный затор образовался со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
В полдень четверга в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 652 транспортных средства, время ожидания проезда составляло более двух часов. Сейчас очередь выросла.
"По состоянию на 15:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1004 транспортных средства. Время ожидания более трех часов", - проинформировали в ТГ-канале.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
КрымНовости КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПЛогистика
 
