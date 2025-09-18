https://crimea.ria.ru/20250918/ochered-na-krymskom-mostu-vyrosla-v-dva-raza-1149529879.html
Очередь на Крымском мосту выросла в два раза
Очередь на Крымском мосту выросла в два раза - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Очередь на Крымском мосту выросла в два раза
Очередь на Крымском мосту выросла до 652 машин, ждать проезда более 2 часов. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T12:39
2025-09-18T12:39
2025-09-18T12:39
крым
новости крыма
крымский мост
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
керчь
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144723662_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_3ec053f167b1e57c8ddf5f31b761f734.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту выросла до 652 машин, ждать проезда более 2 часов. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Утром в четверг с крымской стороны также наблюдался автомобильный затор. Тогда в очереди стояли 305 машин. Спустя два часа число ожидающих проезда машин выросло вдвое. На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144723662_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e0d709ed7ef1bff70d52988481cc9f01.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, очереди на крымском мосту
Очередь на Крымском мосту выросла в два раза
Очередь на Крымском мосту выросла в два раза – проезда ждать более двух часов