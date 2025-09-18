Рейтинг@Mail.ru
Очередь на Крымском мосту выросла в два раза - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250918/ochered-na-krymskom-mostu-vyrosla-v-dva-raza-1149529879.html
Очередь на Крымском мосту выросла в два раза
Очередь на Крымском мосту выросла в два раза - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Очередь на Крымском мосту выросла в два раза
Очередь на Крымском мосту выросла до 652 машин, ждать проезда более 2 часов. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T12:39
2025-09-18T12:39
крым
новости крыма
крымский мост
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
керчь
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144723662_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_3ec053f167b1e57c8ddf5f31b761f734.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту выросла до 652 машин, ждать проезда более 2 часов. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Утром в четверг с крымской стороны также наблюдался автомобильный затор. Тогда в очереди стояли 305 машин. Спустя два часа число ожидающих проезда машин выросло вдвое. На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/07/1144723662_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e0d709ed7ef1bff70d52988481cc9f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, керчь, очереди на крымском мосту
Очередь на Крымском мосту выросла в два раза

Очередь на Крымском мосту выросла в два раза – проезда ждать более двух часов

12:39 18.09.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту выросла до 652 машин, ждать проезда более 2 часов. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
Утром в четверг с крымской стороны также наблюдался автомобильный затор. Тогда в очереди стояли 305 машин. Спустя два часа число ожидающих проезда машин выросло вдвое.
"По состоянию на 12:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 652 транспортных средства. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаКрымский мостСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПКерчьОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:44Писатель и Человек: в Симферополе отметили 150-летие Сергеева-Ценского
13:37Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику
13:31В Крыму издан первый том книги об истории региональной журналистики
13:05Козак подал в отставку с поста замруководителя администрации президента
12:57В горах Крыма ожидается ураганный ветер
12:46Экс-заместителя военного санатория в Крыму приговорили к году колонии
12:39Очередь на Крымском мосту выросла в два раза
12:36Жительница Энергодара получила 14 лет за госизмену
12:26Хорошие новости: астероид длиной в 300 метров пролетел мимо Земли
12:10Стрельба в одной из школ Ейска - фейк
12:06Александр Гуцан – биография
11:54"Непокоренные" - в Евпатории развернули самое большое в мире Знамя Победы
11:49В Ялте из-за непогоды разрешили детям не приходить в школу
11:31На должность генпрокурора России Путин предложил Александра Гуцана
11:30Массовые отключения света произошли на юге и востоке Крыма
11:23Путин внес в Совфед кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда
11:17Беспилотники ВСУ атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии
11:11В Крыму назвали поведение Пугачевой предательством России
10:51Аллея к Вечному огню в Симферополе останется красной
10:46Шквалистый ветер обрушится на Крым в ближайшие часы
Лента новостейМолния