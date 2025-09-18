https://crimea.ria.ru/20250918/novosti-svo-kiev-prodolzhaet-teryat-lyudey-i-tekhniku-1149533508.html

Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику

ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки потеряли на всех направлениях фронта 1 395 боевиков, три танка и другие виды вооружения и... РИА Новости Крым, 18.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. ВСУ в результате действий российских группировок войск за сутки потеряли на всех направлениях фронта 1 395 боевиков, три танка и другие виды вооружения и техники. Об этом сообщает в четверг Минобороны России.В зоне работы подразделений группировки войск "Север" ВСУ потеряли свыше 205 боевиков, два танка, боевую бронированную машину, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада материальных средств.Подразделения группы "Запад" улучшили тактическое положение. Противник потерял более 230 солдат, три боевые бронированные машины западного производства, 19 автомобилей, артиллерийское орудие, десять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.Военнослужащие "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали около 195 неонацистов, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группы войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 435 солдат, шесть боевых бронированных машин, семь автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ потеряли до 280 человек, танк, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Бойцы группировки "Днепр" разбили до 50 боевиков ВСУ, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.Также российские военные поразили объекты энергетики, места хранения и цеха производства дронов большой дальности, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средства ПВО сбили 106 беспилотников самолетного типа.Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 84 971 беспилотник, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 157 танков и других боевых бронированных машин, 1 592 боевые машины реактивных систем залпового огня, 29 668 орудий полевой артиллерии и минометов, 42 118 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:43 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами РоссииАрмия России наступает практически на всех направлениях в зоне СВОВС РФ наступают по всему фронту: в Генштабе подвели итоги летней кампании

