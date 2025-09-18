Рейтинг@Mail.ru
Новое штормовое в Крыму – ветер усилится до 40 метров в секунду - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Новое штормовое в Крыму – ветер усилится до 40 метров в секунду
Новое штормовое в Крыму – ветер усилится до 40 метров в секунду - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Новое штормовое в Крыму – ветер усилится до 40 метров в секунду
В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение в связи с усилением ветра в горах до ураганных значений. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС... РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение в связи с усилением ветра в горах до ураганных значений. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.В связи с опасной погодой спасатели призывают не выходить в горы и леса, отказаться от выхода в море и внутренние водоемы, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, не находиться и не парковать машины рядом со слабоукрепленными конструкциями.В четверг в Крыму во время шторма выпало рекордное за последние 40 лет количество осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам эксперта, в Симферополе выпало 53 миллиметра осадков при месячной норме 37. Ангарский перевал "принял" 51 мм осадков на единицу площади, Севастополь - 32 мм, а в селе Владиславовка выпало 60 мм, добавил Тишковец.Эксперт добавил, что по побережью ветер в порывах достигал 24 м/с, а на Ай-Петри – 36 м/с.На предприятии "Крымэнерго" из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. В Ялте ветер повалил деревья на проезжую часть и порвал провода. В городе из-за непогоды разрешили детям не приходить в школу.По данным МЧС, в Крыму в течение дня выпало до 50 миллиметров осадков, ветер в порывах достигал скорости до 35 метров в секунду, в результате чего зафиксировано 11 происшествий в Большой Ялте и Феодосии, упавшие деревья повредили три автомобиля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новое штормовое в Крыму – ветер усилится до 40 метров в секунду

22:45 18.09.2025 (обновлено: 22:58 18.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение в связи с усилением ветра в горах до ураганных значений. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.
"Ночью и утром в горах Крыма сохранится очень сильный северо-западный ветер 35-40 м/с", - предупреждают спасатели.
В связи с опасной погодой спасатели призывают не выходить в горы и леса, отказаться от выхода в море и внутренние водоемы, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, не находиться и не парковать машины рядом со слабоукрепленными конструкциями.
В четверг в Крыму во время шторма выпало рекордное за последние 40 лет количество осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам эксперта, в Симферополе выпало 53 миллиметра осадков при месячной норме 37. Ангарский перевал "принял" 51 мм осадков на единицу площади, Севастополь - 32 мм, а в селе Владиславовка выпало 60 мм, добавил Тишковец.
Эксперт добавил, что по побережью ветер в порывах достигал 24 м/с, а на Ай-Петри – 36 м/с.
На предприятии "Крымэнерго" из-за непогоды ввели режим повышенной готовности. В Ялте ветер повалил деревья на проезжую часть и порвал провода. В городе из-за непогоды разрешили детям не приходить в школу.
По данным МЧС, в Крыму в течение дня выпало до 50 миллиметров осадков, ветер в порывах достигал скорости до 35 метров в секунду, в результате чего зафиксировано 11 происшествий в Большой Ялте и Феодосии, упавшие деревья повредили три автомобиля.
