"Непокоренные" - в Евпатории развернули самое большое в мире Знамя Победы

В Евпатории на мемориальном комплексе "Красная горка" прошла патриотическая акция в рамках международного проекта "Непокоренные", посвященная 80-летию Победы в...
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Евпатории на мемориальном комплексе "Красная горка" прошла патриотическая акция в рамках международного проекта "Непокоренные", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев."Сегодня на мемориальном комплексе "Красная горка" в рамках патриотической акции "Единство нации" международного проекта "Непокоренные" состоялось развертывание самого большого в мире Знамени Победы", - написал он в своем Telegram-канале.Юрьев отметил, что для Евпатории является большой честью в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне принимать патриотическую акцию такого масштаба.Почетными гостями мероприятия стал ряд представителей органов власти.Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности страны, посвященного совершенствованию государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, подчеркнул, что быть гражданином — значит уважать историю страны и не предавать своих корней. Он также отметил, что в России растет поколение, которое знает, что такое свобода и ответственность, и не отделяет свою судьбу от страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Боль России: в Беслане началась вахта памяти жертв теракта в школе №1Флаг России развернули на Белой скале в КрымуПатриотический флешмоб в Крыму провели для украинских переселенцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Евпатории на мемориальном комплексе "Красная горка" прошла патриотическая акция в рамках международного проекта "Непокоренные", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
"Сегодня на мемориальном комплексе "Красная горка" в рамках патриотической акции "Единство нации" международного проекта "Непокоренные" состоялось развертывание самого большого в мире Знамени Победы", - написал он в своем Telegram-канале.
Юрьев отметил, что для Евпатории является большой честью в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне принимать патриотическую акцию такого масштаба.
"Сложно описать чувства и эмоции, которые испытываешь, видя самое большое Знамя Победы в руках потомков победителей через 80 лет после исторического момента его водружения в 1945 году. Гордость за наших предков, вера в нашу молодежь. Именно эта преемственность и сохранение памяти делают Россию непобедимой", - признался он.
Почетными гостями мероприятия стал ряд представителей органов власти.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности страны, посвященного совершенствованию государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, подчеркнул
, что быть гражданином — значит уважать историю страны и не предавать своих корней. Он также отметил, что в России растет поколение, которое знает, что такое свобода и ответственность, и не отделяет свою судьбу от страны.
