"Непокоренные" - в Евпатории развернули самое большое в мире Знамя Победы
"Непокоренные" - в Евпатории развернули самое большое в мире Знамя Победы
"Непокоренные" - в Евпатории развернули самое большое в мире Знамя Победы - РИА Новости Крым, 18.09.2025
"Непокоренные" - в Евпатории развернули самое большое в мире Знамя Победы
В Евпатории на мемориальном комплексе "Красная горка" прошла патриотическая акция в рамках международного проекта "Непокоренные", посвященная 80-летию Победы в... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T11:54
2025-09-18T11:54
евпатория
"Непокоренные" - в Евпатории развернули самое большое в мире Знамя Победы

В Евпатории прошла патриотическая акция "Непокоренные"

11:54 18.09.2025
 
© Государственный Совет Республики КрымСамое большое в мире Знамя Победы развернули в Евпатории
Самое большое в мире Знамя Победы развернули в Евпатории
© Государственный Совет Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. В Евпатории на мемориальном комплексе "Красная горка" прошла патриотическая акция в рамках международного проекта "Непокоренные", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
"Сегодня на мемориальном комплексе "Красная горка" в рамках патриотической акции "Единство нации" международного проекта "Непокоренные" состоялось развертывание самого большого в мире Знамени Победы", - написал он в своем Telegram-канале.
Юрьев отметил, что для Евпатории является большой честью в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне принимать патриотическую акцию такого масштаба.
© Государственный Совет Республики КрымСамое большое в мире Знамя Победы развернули в Евпатории
Самое большое в мире Знамя Победы развернули в Евпатории
© Государственный Совет Республики Крым
Самое большое в мире Знамя Победы развернули в Евпатории
"Сложно описать чувства и эмоции, которые испытываешь, видя самое большое Знамя Победы в руках потомков победителей через 80 лет после исторического момента его водружения в 1945 году. Гордость за наших предков, вера в нашу молодежь. Именно эта преемственность и сохранение памяти делают Россию непобедимой", - признался он.
Почетными гостями мероприятия стал ряд представителей органов власти.
© Государственный Совет Республики КрымГерой России Юрий Нимченко
Самое большое в мире Знамя Победы развернули в Евпатории
© Государственный Совет Республики Крым
Герой России Юрий Нимченко
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности страны, посвященного совершенствованию государственной политики в сфере защиты традиционных духовно-нравственных ценностей, подчеркнул, что быть гражданином — значит уважать историю страны и не предавать своих корней. Он также отметил, что в России растет поколение, которое знает, что такое свобода и ответственность, и не отделяет свою судьбу от страны.
© Государственный Совет Республики КрымСамое большое в мире Знамя Победы развернули в Евпатории
Самое большое в мире Знамя Победы развернули в Евпатории
© Государственный Совет Республики Крым
Самое большое в мире Знамя Победы развернули в Евпатории
