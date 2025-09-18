https://crimea.ria.ru/20250918/massovye-otklyucheniya-sveta-proizoshli-na-yuge-i-vostoke-kryma-1149528315.html

Массовые отключения света произошли на юге и востоке Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Массовые отключения света произошли на юге и востоке Крыма, обесточены Судак и еще более 10 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Так, без света остались села Насыпное, Южное и Подгорное в районе Феодосии, а также Судак, Дачное, Лесное, Солнечная долина. Энергетики работают на месте аварий, планируемое время восстановления электроснабжения - 3 часа.Кроме того, обесточены южнобережные населенные пункты Лучистое, Лаванда, Нижняя Кутузовка, Верхняя Кутузовка. Отключение произошло и в селе Миролюбовка Красногвардейского района. Здесь также работает аварийная бригада.Как сообщалось, ранее в четверг без света остались Бахчисарай, несколько пригородных сел, а также Феодосия.В Крыму действует штормовое предупреждение. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 18 и ночью 19 сентября в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные (более 30 мм), грозы, град. Усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бахчисарай и район частично обесточеныШквалистый ветер обрушится на Крым в ближайшие часыКрым во власти шторма – улицы "ушли" под воду и образовались заторы

