Крымский мост: ситуация к вечеру четверга
2025-09-18T23:13
2025-09-18T23:13
2025-09-18T23:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В пробке у Крымского моста вечером в четверг находится 650 машин со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом пробок со стороны Тамани нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
