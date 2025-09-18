Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: ситуация к вечеру четверга - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост: ситуация к вечеру четверга
Крымский мост: ситуация к вечеру четверга
В пробке у Крымского моста вечером в четверг находится 650 машин со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T23:13
2025-09-18T23:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В пробке у Крымского моста вечером в четверг находится 650 машин со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.При этом пробок со стороны Тамани нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост: ситуация к вечеру четверга

У Крымского моста сейчас в двухкилометровом заторе стоят 650 машин

23:13 18.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. В пробке у Крымского моста вечером в четверг находится 650 машин со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении на 23:00.
При этом пробок со стороны Тамани нет.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
