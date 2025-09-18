Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка с очередями и временем ожидания - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка с очередями и временем ожидания
Крымский мост сейчас: обстановка с очередями и временем ожидания
2025-09-18T19:04
2025-09-18T19:04
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас сохраняется двухчасовой затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом въезд в Крым свободен - пробок со стороны Тамани нет.В полдень четверга в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 652 транспортных средства, время ожидания проезда составляло более двух часов. Спустя два часа очередь выросла до 1004 авто.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас: обстановка с очередями и временем ожидания

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас сохраняется двухчасовой затор перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - отмечается в публикации.
При этом въезд в Крым свободен - пробок со стороны Тамани нет.
В полдень четверга в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стояли 652 транспортных средства, время ожидания проезда составляло более двух часов. Спустя два часа очередь выросла до 1004 авто.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
 
