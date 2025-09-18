Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост – обстановка на утро четверга - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Крымский мост – обстановка на утро четверга
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в четверг скопилась очередь из 305 автомобилей со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди на проезд по транспортному переходу нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаКрымский мост: сколько досмотровых пунктов работаютТурпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в четверг скопилась очередь из 305 автомобилей со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 305 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении по состоянию на 9 часов утра.

Со стороны Тамани очереди на проезд по транспортному переходу нет.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
