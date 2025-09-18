https://crimea.ria.ru/20250918/krymskiy-most--obstanovka-na-utro-chetverga--1149522098.html
Крымский мост – обстановка на утро четверга
У Крымского моста утром в четверг скопилась очередь из 305 автомобилей со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром в четверг скопилась очередь из 305 автомобилей со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди на проезд по транспортному переходу нет.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаКрымский мост: сколько досмотровых пунктов работаютТурпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 году
