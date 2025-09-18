https://crimea.ria.ru/20250918/kerch-gotova-k-otopitelnomu-sezonu-na-96-protsentov--chto-sdelano-1149537699.html
Керчь готова к отопительному сезону на 96 процентов – что сделано
В Керчи к отопительному сезону поменяли почти два километра магистралей
15:44 18.09.2025 (обновлено: 16:42 18.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин.
Керченские тепломагистрали готовят к началу отопительного сезона. Работа идет параллельно по нескольким направлениям. Специалисты прокладывают новые коммуникации, меняют изоляцию на уличных трубах и готовят к запуску котельные. На сегодняшний день город-герой готов к началу сезона на 96 процентов, передает корреспондент РИА Новости Крым
.
Замену магистралей проводят во всех районах города. Одновременно трудятся несколько бригад. В первую очередь меняют "советское наследие". Так, на улице Горького под дорогой "протянут" больше 30 метров трубы, питающей целый микрорайон. Чтоб не вскрывать проезжую часть, привлекают спецтехнику.
"За время ремонтного периода наш филиал заменил около 1900 метров тепловых сетей. На сегодняшний день общий процент готовности составляет 96 процентов", – рассказал директор керченского филиала "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Ильев.
Руководитель также отметил, что в городе продолжается работа по замене изоляционного покрытия теплотрасс. Специалисты трудятся в разных районах Керчи. На сегодняшний день уложили около 3200 метров минваты и стеклоткани.
"Это постоянная работа. Срок службы материала – пять лет. После мы его снимаем, очищаем трубу и укладываем новый материл, который, если его не будут портить вандалы, прослужит также долго", – поделился особенностями работ изолировщик на термоизоляции керченского филиала предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" Андрей Куракин.
Работы тепловики также проводят и "в связке" с подрядчиками, которые занимаются благоустройством дворовых территорий города. Действуют на предупреждение. В тех дворах, где по планам в 2025 году будут укладывать новый асфальт, специалисты заранее меняют свои коммуникации.
Кроме того, в городе-герое к отопительному сезону закончили реконструкцию трех котельных. Их с мазутного топлива перевели на природный газ. Специалисты уверяют, что это снизит затраты на эксплуатацию и обеспечит стабильное теплоснабжение.
"Всего в Крыму работает 346 котельных и 169 центральных тепловых пунктов. На текущий момент к предстоящему отопительному периоду подготовлены 313 объектов теплоснабжения, что составляет 92 процента готовности", – сообщили на предприятии "Крымтеплокоммунэнерго".
И добавили, что в планах на будущее модернизировать еще 12 котельных в республике. Сейчас идет работа по предоставлению федеральной субсидии.
