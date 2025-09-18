https://crimea.ria.ru/20250918/kerch-gotova-k-otopitelnomu-sezonu-na-96-protsentov--chto-sdelano-1149537699.html

Керчь готова к отопительному сезону на 96 процентов – что сделано

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Керченские тепломагистрали готовят к началу отопительного сезона. Работа идет параллельно по нескольким направлениям. Специалисты прокладывают новые коммуникации, меняют изоляцию на уличных трубах и готовят к запуску котельные. На сегодняшний день город-герой готов к началу сезона на 96 процентов, передает корреспондент РИА Новости Крым.Замену магистралей проводят во всех районах города. Одновременно трудятся несколько бригад. В первую очередь меняют "советское наследие". Так, на улице Горького под дорогой "протянут" больше 30 метров трубы, питающей целый микрорайон. Чтоб не вскрывать проезжую часть, привлекают спецтехнику.Руководитель также отметил, что в городе продолжается работа по замене изоляционного покрытия теплотрасс. Специалисты трудятся в разных районах Керчи. На сегодняшний день уложили около 3200 метров минваты и стеклоткани."Это постоянная работа. Срок службы материала – пять лет. После мы его снимаем, очищаем трубу и укладываем новый материл, который, если его не будут портить вандалы, прослужит также долго", – поделился особенностями работ изолировщик на термоизоляции керченского филиала предприятия "Крымтеплокоммунэнерго" Андрей Куракин.Работы тепловики также проводят и "в связке" с подрядчиками, которые занимаются благоустройством дворовых территорий города. Действуют на предупреждение. В тех дворах, где по планам в 2025 году будут укладывать новый асфальт, специалисты заранее меняют свои коммуникации.Кроме того, в городе-герое к отопительному сезону закончили реконструкцию трех котельных. Их с мазутного топлива перевели на природный газ. Специалисты уверяют, что это снизит затраты на эксплуатацию и обеспечит стабильное теплоснабжение.И добавили, что в планах на будущее модернизировать еще 12 котельных в республике. Сейчас идет работа по предоставлению федеральной субсидии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму проходит подготовка многоэтажек к старту отопительного сезонаСколько будет стоить уголь в Крыму этой зимойВ Крыму оценили идею передавать коллекторам долги граждан за услуги ЖКХ

