Гарантии безопасности Украины обозначили в МИД России

Безъядерный и внеблоковый статус являются настоящей гарантией безопасности Украины. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД России

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Безъядерный и внеблоковый статус являются настоящей гарантией безопасности Украины. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Именно это, по словам Захаровой, и является для Украины гарантией безопасности, то, что "она сама себе прописала тогда, когда взяла на себя обязательство жить по международному праву, быть по-настоящему суверенным, независимым государством и проводить мирную политику", а вовсе не "ее интеграция в Европейский Союз, не изъятие заблокированных в странах Евросоюза российских средств".Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, гарантии безопасности для Украины должны обсуждаться в комплексе и учитывать интересы как Киева, так и Москвы. По словам президента США Дональда Трампа, США совместно с союзниками выработают гарантии безопасности для Украины, Европе в этом аспекте будет отведена ключевая роль.При этом Россия никогда не ставила вопрос, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории, заявил президент России Владимир Путин. Предоставление гарантий безопасности Украине не должно быть условием, эти гарантии должны стать следствием мирного урегулирования, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и ТрампомВ МИД России рассказали о гарантиях безопасности для КиеваЗеленский сделал откровенное признание о потерянных территориях

