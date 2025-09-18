Гарантии безопасности Украины обозначили в МИД России
Захарова назвала безъядерный и внеблоковый статус гарантиями безопасности Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Безъядерный и внеблоковый статус являются настоящей гарантией безопасности Украины. Такое заявление в ходе брифинга сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Напомню, что является настоящей гарантией безопасности для Украины. Это возвращение ее к основополагающим документам, обрамившим ее независимость, суверенитет и государственность. Там прописаны безъядерный, нейтральный, внеблоковый статус", - сказала представитель российского МИДа.
Именно это, по словам Захаровой, и является для Украины гарантией безопасности, то, что "она сама себе прописала тогда, когда взяла на себя обязательство жить по международному праву, быть по-настоящему суверенным, независимым государством и проводить мирную политику", а вовсе не "ее интеграция в Европейский Союз, не изъятие заблокированных в странах Евросоюза российских средств".
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, гарантии безопасности для Украины должны обсуждаться в комплексе и учитывать интересы как Киева, так и Москвы. По словам президента США Дональда Трампа, США совместно с союзниками выработают гарантии безопасности для Украины, Европе в этом аспекте будет отведена ключевая роль.
При этом Россия никогда не ставила вопрос, что гарантии безопасности Украине могут быть даны в обмен на территории, заявил президент России Владимир Путин. Предоставление гарантий безопасности Украине не должно быть условием, эти гарантии должны стать следствием мирного урегулирования, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
