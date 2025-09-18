https://crimea.ria.ru/20250918/eks-zamestitelya-voennogo-sanatoriya-v-krymu-prigovorili-k-godu-kolonii-1149530021.html

Экс-заместителя военного санатория в Крыму приговорили к году колонии

саки

крым

новости крыма

закон и право

приговор

уфсб россии по республике крым и городу севастополю

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Бывшего заместителя начальника Сакского военного клинического санатория имени Н.И. Пирогова приговорили к году колонии и штрафу в 400 тысяч рублей за мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщиои в крымском главке ФСБ России."Вступил в силу приговор суда в отношении бывшего заместителя начальника ФГБУ "Сакский военный клинический санаторий имени Н.И. Пирогова", которая признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере", - говорится в сообщении. Также следователи выявили факты несоответствия расходов подсудимой с ее официальным доходом. В период работы в санатории замначальника купила элитную квартиру в Турции стоимостью более 19 млн рублей и парковочное место стоимостью более 600 тысяч рублей. Противоправные действия пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Черноморскому флоту. Женщина признана виновной по статье "Мошенничество" и приговорена к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. рублей. По исковому заявлению военной прокуратуры ЧФ имущество, приобретенное в Турции на неподтвержденные доходы, обращено в доход государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

