Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Запорожской области – есть жертвы - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Запорожской области – есть жертвы
Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Запорожской области – есть жертвы - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Запорожской области – есть жертвы
Многоэтажный жилой дом атакован украинским беспилотником в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате удара погибла женщина, сообщил... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T22:37
2025-09-18T22:43
запорожская область
обстрелы всу
атаки всу
евгений балицкий
происшествия
новые регионы россии
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Многоэтажный жилой дом атакован украинским беспилотником в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате удара погибла женщина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Балицкий предупредил об опасности повторных ударов.16 сентября при атаке украинских дронов по Васильевке была разрушена действующая часовня и повреждены два автомобиля. Ранения получила женщина.
запорожская область
новые регионы россии
Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Запорожской области – есть жертвы

В Запорожской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ по многоэтажке - губернатор

22:37 18.09.2025 (обновлено: 22:43 18.09.2025)
 
© МЧС РоссииПожар
Пожар
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Многоэтажный жилой дом атакован украинским беспилотником в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате удара погибла женщина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Идет массированный обстрел со стороны ВСУ. Противник обстрелял беспилотниками многоквартирный дом, на данный момент известно об одном погибшем, это женщина 1983 года рождения", - написал он в Telegram.
Балицкий предупредил об опасности повторных ударов.
16 сентября при атаке украинских дронов по Васильевке была разрушена действующая часовня и повреждены два автомобиля. Ранения получила женщина.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния