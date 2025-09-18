https://crimea.ria.ru/20250918/dron-vsu-atakoval-mnogoetazhku-v-zaporozhskoy-oblasti---est-zhertvy-1149547395.html
Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Запорожской области – есть жертвы
Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Запорожской области – есть жертвы - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Запорожской области – есть жертвы
Многоэтажный жилой дом атакован украинским беспилотником в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате удара погибла женщина, сообщил... РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T22:37
2025-09-18T22:37
2025-09-18T22:43
запорожская область
обстрелы всу
атаки всу
евгений балицкий
происшествия
новые регионы россии
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145821603_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_e7d5a2f6379bd8561518fd2e44a141dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Многоэтажный жилой дом атакован украинским беспилотником в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате удара погибла женщина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Балицкий предупредил об опасности повторных ударов.16 сентября при атаке украинских дронов по Васильевке была разрушена действующая часовня и повреждены два автомобиля. Ранения получила женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145821603_48:0:1233:889_1920x0_80_0_0_d9c60bd25dfd7c8b44e54324bdffe323.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, обстрелы всу, атаки всу, евгений балицкий, происшествия, новые регионы россии, новости сво
Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Запорожской области – есть жертвы
В Запорожской области женщина погибла при атаке дрона ВСУ по многоэтажке - губернатор
22:37 18.09.2025 (обновлено: 22:43 18.09.2025)