https://crimea.ria.ru/20250918/dron-vsu-atakoval-mnogoetazhku-v-zaporozhskoy-oblasti---est-zhertvy-1149547395.html

Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Запорожской области – есть жертвы

Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Запорожской области – есть жертвы - РИА Новости Крым, 18.09.2025

Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Запорожской области – есть жертвы

Многоэтажный жилой дом атакован украинским беспилотником в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате удара погибла женщина, сообщил... РИА Новости Крым, 18.09.2025

2025-09-18T22:37

2025-09-18T22:37

2025-09-18T22:43

запорожская область

обстрелы всу

атаки всу

евгений балицкий

происшествия

новые регионы россии

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/14/1145821603_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_e7d5a2f6379bd8561518fd2e44a141dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Многоэтажный жилой дом атакован украинским беспилотником в Васильевском муниципальном округе Запорожской области. В результате удара погибла женщина, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Балицкий предупредил об опасности повторных ударов.16 сентября при атаке украинских дронов по Васильевке была разрушена действующая часовня и повреждены два автомобиля. Ранения получила женщина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, обстрелы всу, атаки всу, евгений балицкий, происшествия, новые регионы россии, новости сво