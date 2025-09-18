https://crimea.ria.ru/20250918/bespilotniki-vsu-atakovali-predpriyatie-neftekhimii-v-bashkirii-1149527419.html

Беспилотники ВСУ атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии

Беспилотники ВСУ атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии - РИА Новости Крым, 18.09.2025

Беспилотники ВСУ атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии

Беспилотники ВСУ атаковали предприятие нефтехимии в Республике Башкортоста, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости Крым, 18.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали предприятие нефтехимии в Республике Башкортоста, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.Хабиров также добавил, что сработала пассивная и активная защита, а охрана предприятия открывала огонь на поражение. "Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте", - добавил руководитель региона.Киевский режим минувшей ночью пытался атаковать Крым тремя беспилотниками, их ликвидировала российское ПВО. Кроме того, еще 40 дронов ВСУ были сбиты над четырьмя регионами страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев получит от союзников ракеты для Patriot и HIMARS – ЗеленскийСколько Украина тратит на войну – признание ЗеленскогоВС РФ ударили по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУ

