https://crimea.ria.ru/20250918/bespilotniki-vsu-atakovali-predpriyatie-neftekhimii-v-bashkirii-1149527419.html
Беспилотники ВСУ атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии
Беспилотники ВСУ атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии - РИА Новости Крым, 18.09.2025
Беспилотники ВСУ атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии
Беспилотники ВСУ атаковали предприятие нефтехимии в Республике Башкортоста, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров. РИА Новости Крым, 18.09.2025
2025-09-18T11:17
2025-09-18T11:17
2025-09-18T11:17
новости сво
башкортостан
башкирия
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7a5e2e532bfa827056e5285dde1762e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен - РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали предприятие нефтехимии в Республике Башкортоста, погибших и пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.Хабиров также добавил, что сработала пассивная и активная защита, а охрана предприятия открывала огонь на поражение. "Степень повреждений выясняем. Сейчас ликвидируем пожар, все службы на месте", - добавил руководитель региона.Киевский режим минувшей ночью пытался атаковать Крым тремя беспилотниками, их ликвидировала российское ПВО. Кроме того, еще 40 дронов ВСУ были сбиты над четырьмя регионами страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев получит от союзников ракеты для Patriot и HIMARS – ЗеленскийСколько Украина тратит на войну – признание ЗеленскогоВС РФ ударили по логистическому узлу распределения западного оружия ВСУ
башкортостан
башкирия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433488_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e292e1773d5dcff846b87c8e998fea1d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, башкортостан, башкирия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия
Беспилотники ВСУ атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии
Два беспилотника ВСУ атаковали предприятие нефтехимии в Башкирии