Александр Гуцан – биография
Александр Гуцан – биография
Александр Гуцан – биография
Александр Владимирович Гуцан – полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе. Кандидат на должность генерального прокурора...
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Александр Владимирович Гуцан – полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе. Кандидат на должность генерального прокурора России.Родился 6 июля 1960 года в Ленинградской области. В 16 лет стал учеником слесаря-инструментальщика, работал по этой профессии на Ленинградском электротехническом заводе. С 1978 по 1981 год проходил службу в Вооруженных силах.В 1982 году поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (сейчас СПбГУ). На одном курсе с ним учились Дмитрий Медведев (сейчас зампредседателя Совета безопасности России), Константин Чуйченко (сейчас министр юстиции) и Николай Винниченко (сейчас заместитель генпрокурора России).В 1987 году начал работать в прокуратуре. С 1989 по 1992 год – помощник прокурора Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности. До 1995 года – прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Петербурга. Следующие пять лет проработал в должности начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Петербурга. С 2000 года – помощник заместителя генерального прокурора России по особым поручениям в Петербурге.С 2005 по 2007 год – заместитель директора Федеральной службы судебных приставов, которым в то время был его однокурсник Николай Винниченко.18 сентября 2025 года Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора, сообщил ранее в четверг глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.До этого он сообщил, что в Совфед также поступило представление президента о назначении Генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ.25 августа сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности председателя Верховного суда России. На пост генерального прокурора России Игорь Краснов был переназначен президентом России Владимиром Путиным в январе текущего года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Александр Владимирович Гуцан – полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе. Кандидат на должность генерального прокурора России.
Родился 6 июля 1960 года в Ленинградской области. В 16 лет стал учеником слесаря-инструментальщика, работал по этой профессии на Ленинградском электротехническом заводе. С 1978 по 1981 год проходил службу в Вооруженных силах.
В 1982 году поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (сейчас СПбГУ). На одном курсе с ним учились Дмитрий Медведев (сейчас зампредседателя Совета безопасности России), Константин Чуйченко (сейчас министр юстиции) и Николай Винниченко (сейчас заместитель генпрокурора России).
В 1987 году начал работать в прокуратуре. С 1989 по 1992 год – помощник прокурора Ленинграда по надзору за следствием в органах госбезопасности. До 1995 года – прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Петербурга. Следующие пять лет проработал в должности начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Петербурга. С 2000 года – помощник заместителя генерального прокурора России по особым поручениям в Петербурге.
С 2005 по 2007 год – заместитель директора Федеральной службы судебных приставов, которым в то время был его однокурсник Николай Винниченко.
18 сентября 2025 года Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуру Александра Гуцана на должность генпрокурора, сообщил ранее в четверг глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
До этого он сообщил, что в Совфед также поступило представление президента о назначении Генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ.
25 августа сообщалось, что генпрокурор Игорь Краснов подал заявление на замещение вакантной должности председателя Верховного суда России. На пост генерального прокурора России Игорь Краснов был переназначен президентом России Владимиром Путиным в январе текущего года.
