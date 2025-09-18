Рейтинг@Mail.ru
43 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 18.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250918/43-bespilotnika-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1149520098.html
43 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
43 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 18.09.2025
43 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России
Киевский режим минувшей ночью пытался атаковать Крым тремя беспилотниками, их ликвидировала российское ПВО. Кроме того, еще 40 дронов ВСУ были сбиты над... РИА Новости Крым, 18.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим минувшей ночью пытался атаковать Крым тремя беспилотниками, их ликвидировала российское ПВО. Кроме того, еще 40 дронов ВСУ были сбиты над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в четверг.Три БПЛА из них уничтожили над территорией Республики Крым, уточнили в оборонном ведомстве.Кроме того, в Минобороны добавили, что 23 беспилотника были ликвидированы над территорией Ростовской области, 11 – над территорией Волгоградской области, пять БПЛА – над территорией Курской области, еще один беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области.Днем в среду стало известно, что в акватории Черного моря российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер.
РИА Новости Крым
2025
Новости
министерство обороны рф, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, новости сво
43 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России

43 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России - Минобороны

07:16 18.09.2025 (обновлено: 07:27 18.09.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим минувшей ночью пытался атаковать Крым тремя беспилотниками, их ликвидировала российское ПВО. Кроме того, еще 40 дронов ВСУ были сбиты над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в четверг.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Три БПЛА из них уничтожили над территорией Республики Крым, уточнили в оборонном ведомстве.
Кроме того, в Минобороны добавили, что 23 беспилотника были ликвидированы над территорией Ростовской области, 11 – над территорией Волгоградской области, пять БПЛА – над территорией Курской области, еще один беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области.
Днем в среду стало известно, что в акватории Черного моря российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер.
Министерство обороны РФКрымАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаНовости СВО
 
