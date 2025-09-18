https://crimea.ria.ru/20250918/43-bespilotnika-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1149520098.html

43 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России

43 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России

43 беспилотника сбиты над Крымом и другими регионами России

Киевский режим минувшей ночью пытался атаковать Крым тремя беспилотниками, их ликвидировала российское ПВО. Кроме того, еще 40 дронов ВСУ были сбиты над...

2025-09-18T07:16

2025-09-18T07:16

2025-09-18T07:27

министерство обороны рф

крым

атаки всу на крым

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Киевский режим минувшей ночью пытался атаковать Крым тремя беспилотниками, их ликвидировала российское ПВО. Кроме того, еще 40 дронов ВСУ были сбиты над четырьмя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ утром в четверг.Три БПЛА из них уничтожили над территорией Республики Крым, уточнили в оборонном ведомстве.Кроме того, в Минобороны добавили, что 23 беспилотника были ликвидированы над территорией Ростовской области, 11 – над территорией Волгоградской области, пять БПЛА – над территорией Курской области, еще один беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области.Днем в среду стало известно, что в акватории Черного моря российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России развивает наступление в КупянскеНовости СВО: армия России громит ВСУ на всех направлениях фронтаУкраина долго не продержится - громкое заявление Залужного

крым

2025

министерство обороны рф, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, новости сво