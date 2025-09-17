Рейтинг@Mail.ru
ВТБ увеличивает время работы офисов в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 17.09.2025
ВТБ увеличивает время работы офисов в Крыму и Севастополе
ВТБ увеличивает время работы офисов в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 17.09.2025
ВТБ увеличивает время работы офисов в Крыму и Севастополе
Банк ВТБ (ПАО) расширяет график работы офисов в Республике Крым и Севастополе для удобства жителей полуострова, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 17.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Банк ВТБ (ПАО) расширяет график работы офисов в Республике Крым и Севастополе для удобства жителей полуострова, сообщает пресс-служба банка.Около трети офисов будут работать по выходным.Теперь 33 отделения банка работают по субботам, а три офиса открыты и по воскресеньям: в Симферополе (улица Севастопольская, 30/7), Севастополе (улица Большая Морская, 28) и Евпатории (проспект Ленина, 51/50). В будние дни по расширенному графику c 8:00 и 8:30 работает 21 офис.График работы отделений, а также адреса банкоматов можно посмотреть на сайте ВТБ или в мобильном приложении банка.Также ВТБ в Крыму предлагает альтернативный вариант обслуживания — выездной сервис. Он уже представлен во всех крупных городах полуострова, а до конца года расширит свою географию на весь регион. Выездной специалист приедет в удобное для клиента время и место.Многие финансовые вопросы можно решить удаленно. В ВТБ Онлайн можно не только открыть вклад или заказать карту, но и оплатить коммунальные услуги и связь, открыть самозанятость или объединиться с близкими в "Семейном банке".Реклама, БАНК ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneTSxJ9D1c9
ВТБ увеличивает время работы офисов в Крыму и Севастополе

12:59 17.09.2025 (обновлено: 14:01 17.09.2025)
 
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБВТБ увеличивает время работы офисов в Крыму и Севастополе
ВТБ увеличивает время работы офисов в Крыму и Севастополе
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Банк ВТБ (ПАО) расширяет график работы офисов в Республике Крым и Севастополе для удобства жителей полуострова, сообщает пресс-служба банка.
Около трети офисов будут работать по выходным.
Теперь 33 отделения банка работают по субботам, а три офиса открыты и по воскресеньям: в Симферополе (улица Севастопольская, 30/7), Севастополе (улица Большая Морская, 28) и Евпатории (проспект Ленина, 51/50). В будние дни по расширенному графику c 8:00 и 8:30 работает 21 офис.
"Многим клиентам неудобно посетить банк в привычные часы с 9:00 до 18:00. Для их удобства мы расширили график работы своих отделений: добавили офисы, которые работают по выходным, а каждую третью точку будем открывать с 8.00 утра. Это позволит нашим клиентам решать свои финансовые вопросы быстрее и в любое удобное для них время. Дополнительно работа банка в режиме 24/7 доступна крымчанам и севастопольцам в онлайн-банке, а в рабочие часы кроме отделений можно воспользоваться услугами выездного сервиса", — рассказал управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба.
График работы отделений, а также адреса банкоматов можно посмотреть на сайте ВТБ или в мобильном приложении банка.
Также ВТБ в Крыму предлагает альтернативный вариант обслуживания — выездной сервис. Он уже представлен во всех крупных городах полуострова, а до конца года расширит свою географию на весь регион. Выездной специалист приедет в удобное для клиента время и место.
Многие финансовые вопросы можно решить удаленно. В ВТБ Онлайн можно не только открыть вклад или заказать карту, но и оплатить коммунальные услуги и связь, открыть самозанятость или объединиться с близкими в "Семейном банке".
Реклама, БАНК ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneTSxJ9D1c9
