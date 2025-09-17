https://crimea.ria.ru/20250917/vtb-uvelichivaet-vremya-raboty-ofisov-v-krymu-i-sevastopole-1149506937.html

ВТБ увеличивает время работы офисов в Крыму и Севастополе

ВТБ увеличивает время работы офисов в Крыму и Севастополе

Банк ВТБ (ПАО) расширяет график работы офисов в Республике Крым и Севастополе для удобства жителей полуострова, сообщает пресс-служба банка.

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Банк ВТБ (ПАО) расширяет график работы офисов в Республике Крым и Севастополе для удобства жителей полуострова, сообщает пресс-служба банка.Около трети офисов будут работать по выходным.Теперь 33 отделения банка работают по субботам, а три офиса открыты и по воскресеньям: в Симферополе (улица Севастопольская, 30/7), Севастополе (улица Большая Морская, 28) и Евпатории (проспект Ленина, 51/50). В будние дни по расширенному графику c 8:00 и 8:30 работает 21 офис.График работы отделений, а также адреса банкоматов можно посмотреть на сайте ВТБ или в мобильном приложении банка.Также ВТБ в Крыму предлагает альтернативный вариант обслуживания — выездной сервис. Он уже представлен во всех крупных городах полуострова, а до конца года расширит свою географию на весь регион. Выездной специалист приедет в удобное для клиента время и место.Многие финансовые вопросы можно решить удаленно. В ВТБ Онлайн можно не только открыть вклад или заказать карту, но и оплатить коммунальные услуги и связь, открыть самозанятость или объединиться с близкими в "Семейном банке".Реклама, БАНК ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneTSxJ9D1c9

