https://crimea.ria.ru/20250917/vtb-uvelichivaet-vremya-raboty-ofisov-v-krymu-i-sevastopole-1149506937.html
ВТБ увеличивает время работы офисов в Крыму и Севастополе
ВТБ увеличивает время работы офисов в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 17.09.2025
ВТБ увеличивает время работы офисов в Крыму и Севастополе
Банк ВТБ (ПАО) расширяет график работы офисов в Республике Крым и Севастополе для удобства жителей полуострова, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T12:59
2025-09-17T12:59
2025-09-17T14:01
втб
банк
финансы
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149506823_0:33:1280:753_1920x0_80_0_0_0fc3235b45bcaa1255ec42475c3d5b91.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Банк ВТБ (ПАО) расширяет график работы офисов в Республике Крым и Севастополе для удобства жителей полуострова, сообщает пресс-служба банка.Около трети офисов будут работать по выходным.Теперь 33 отделения банка работают по субботам, а три офиса открыты и по воскресеньям: в Симферополе (улица Севастопольская, 30/7), Севастополе (улица Большая Морская, 28) и Евпатории (проспект Ленина, 51/50). В будние дни по расширенному графику c 8:00 и 8:30 работает 21 офис.График работы отделений, а также адреса банкоматов можно посмотреть на сайте ВТБ или в мобильном приложении банка.Также ВТБ в Крыму предлагает альтернативный вариант обслуживания — выездной сервис. Он уже представлен во всех крупных городах полуострова, а до конца года расширит свою географию на весь регион. Выездной специалист приедет в удобное для клиента время и место.Многие финансовые вопросы можно решить удаленно. В ВТБ Онлайн можно не только открыть вклад или заказать карту, но и оплатить коммунальные услуги и связь, открыть самозанятость или объединиться с близкими в "Семейном банке".Реклама, БАНК ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneTSxJ9D1c9
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149506823_117:0:1164:785_1920x0_80_0_0_ec7377461ea85c26a5bb6af2deedccc9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, банк, финансы, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости Крым. Банк ВТБ (ПАО) расширяет график работы офисов в Республике Крым и Севастополе для удобства жителей полуострова, сообщает пресс-служба банка.
Около трети офисов будут работать по выходным.
Теперь 33 отделения банка работают по субботам, а три офиса открыты и по воскресеньям: в Симферополе (улица Севастопольская, 30/7), Севастополе (улица Большая Морская, 28) и Евпатории (проспект Ленина, 51/50). В будние дни по расширенному графику c 8:00 и 8:30 работает 21 офис.
"Многим клиентам неудобно посетить банк в привычные часы с 9:00 до 18:00. Для их удобства мы расширили график работы своих отделений: добавили офисы, которые работают по выходным, а каждую третью точку будем открывать с 8.00 утра. Это позволит нашим клиентам решать свои финансовые вопросы быстрее и в любое удобное для них время. Дополнительно работа банка в режиме 24/7 доступна крымчанам и севастопольцам в онлайн-банке, а в рабочие часы кроме отделений можно воспользоваться услугами выездного сервиса", — рассказал управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба.
График работы отделений, а также адреса банкоматов можно посмотреть на сайте
ВТБ или в мобильном приложении банка.
Также ВТБ в Крыму предлагает альтернативный вариант обслуживания — выездной сервис. Он уже представлен во всех крупных городах полуострова, а до конца года расширит свою географию на весь регион. Выездной специалист приедет в удобное для клиента время и место.
Многие финансовые вопросы можно решить удаленно. В ВТБ Онлайн можно не только открыть вклад или заказать карту, но и оплатить коммунальные услуги и связь, открыть самозанятость или объединиться с близкими в "Семейном банке".
Реклама, БАНК ВТБ (ПАО), ОГРН 1027739609391, ИНН 7702070139, erid: F7NfYUJCUneTSxJ9D1c9