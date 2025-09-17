https://crimea.ria.ru/20250917/vs-rossii-i-belorusii-zavershili-sovmestnoe-uchenie-zapad-2025-1149518652.html
ВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025"
Стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и России "Запад-2025" завершено. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и России "Запад-2025" завершено. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.Совместное учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" проходило с 12 по 16 сентября. Тема учения - "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Общей целью учений стала проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. В учениях принимали участие сто тысяч военнослужащих на 41 полигоне, для маневров задействовали десять тысяч систем вооружений и современной техники, а также свыше 247 кораблей.Во время учений военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прибыл на учения "Запад-2025"Учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали – видеоИндия отправила военных в Беларусь: что готовится и почему паникует Запад
