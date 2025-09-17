Рейтинг@Mail.ru
ВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025" - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250917/vs-rossii-i-belorusii-zavershili-sovmestnoe-uchenie-zapad-2025-1149518652.html
ВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025"
ВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025" - РИА Новости Крым, 17.09.2025
ВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025"
Стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и России "Запад-2025" завершено. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T19:41
2025-09-17T19:41
министерство обороны рф
учения
россия
белоруссия
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149495508_0:163:3061:1884_1920x0_80_0_0_7c12111ec2a81a7e6eeea08e6c8fdd6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и России "Запад-2025" завершено. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.Совместное учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" проходило с 12 по 16 сентября. Тема учения - "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Общей целью учений стала проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. В учениях принимали участие сто тысяч военнослужащих на 41 полигоне, для маневров задействовали десять тысяч систем вооружений и современной техники, а также свыше 247 кораблей.Во время учений военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин прибыл на учения "Запад-2025"Учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали – видеоИндия отправила военных в Беларусь: что готовится и почему паникует Запад
россия
белоруссия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/10/1149495508_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_dcf2b16b336912baef287b12523ecf54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, учения, россия, белоруссия, новости, вооруженные силы россии, армия и флот
ВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025"

Минобороны: стратегическое учение России и Белорусии "Запад-2025" завершено

19:41 17.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСовместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025"
Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и России "Запад-2025" завершено. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" завершено", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Совместное учение вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" проходило с 12 по 16 сентября. Тема учения - "применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства". Общей целью учений стала проверка возможностей Белоруссии и РФ по обеспечению военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. В учениях принимали участие сто тысяч военнослужащих на 41 полигоне, для маневров задействовали десять тысяч систем вооружений и современной техники, а также свыше 247 кораблей.
Во время учений военные России и Белоруссии отработали планирование применения тактического ядерного оружия (ТЯО) и ракетного комплекса "Орешник".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин прибыл на учения "Запад-2025"
Учения России и Белоруссии "Запад-2025" стартовали – видео
Индия отправила военных в Беларусь: что готовится и почему паникует Запад
 
Министерство обороны РФУченияРоссияБелоруссияНовостиВооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:22Путин присвоил звание Заслуженного врача России кардиологу из Крыма
20:07Крым и Севастополь получат больше 40 млн на центры поддержки экспорта
19:41ВС России и Белорусии завершили совместное учение "Запад-2025"
19:35"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска
19:21Сколько Украина тратит на войну – признание Зеленского
19:09Как в Крыму будут работать камеры на проверку ОСАГО
18:52Крупный пожар под Симферополем потушили
18:46Где в Крыму чаще всего происходят ДТП
18:252 млн рублей участникам земских программ в приграничье - поручение Путина
18:12Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру среды
17:36Керчанин оправдывал атаки дрона ВСУ на Кремль: уголовное дело уже в суде
17:22Приемная кампания-2025: вузы зачислили 904 тысяч студентов по всей стране
17:13Пожар под Симферополем охватил 25 гектаров – что известно
17:01Регионы в этом году получат 25 млрд рублей на благоустройство городов
16:52Контузия и осколки: ВСУ атаковали скорую помощь в Херсонской области
16:38В Крыму проверили качество собранного урожая винограда – результаты
16:26Спрос на колледжи растет: сколько студентов зачислено в этом году
15:55Опасные батуты и аттракционы выявили в Керчи
15:28Бензин Аи-92 второй день подряд на этой неделе бьет ценовой рекорд
15:20Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделано
Лента новостейМолния