В Ялте уберут незаконные строения в руслах рек

В Ялте расчистят русла рек и снесут незаконные строения. Как сообщила в среду глава администрации курорта Янина Павленко, в рамках этой работы в городком округе

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Ялте расчистят русла рек и снесут незаконные строения. Как сообщила в среду глава администрации курорта Янина Павленко, в рамках этой работы в городком округе выявляют объекты, надежность которых вызывает опасения, особенно в преддверии осенних дождей.По итогам выезда оказалось, что в районе улицы Приветной, 28 вымыта часть бетонного русла реки Авунда.В 2021 году из-за черноморского циклона на Крым обрушили сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. Последствия наводнения в Ялте могли бы быть меньше, если бы в руслах рек и водоохраной зоне не было такой массовой частной застройки, заявляла тогда Павленко.

2025

