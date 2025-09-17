Рейтинг@Mail.ru
В Ялте уберут незаконные строения в руслах рек - РИА Новости Крым, 17.09.2025
https://crimea.ria.ru/20250917/v-yalte-uberut-nezakonnye-stroeniya-v-ruslakh-rek-1149516627.html
В Ялте уберут незаконные строения в руслах рек
В Ялте уберут незаконные строения в руслах рек - РИА Новости Крым, 17.09.2025
В Ялте уберут незаконные строения в руслах рек
В Ялте расчистят русла рек и снесут незаконные строения. Как сообщила в среду глава администрации курорта Янина Павленко, в рамках этой работы в городком округе РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T22:09
2025-09-17T21:08
янина павленко
ялта
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
городская среда
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/11/1149516756_0:117:1253:822_1920x0_80_0_0_16379896ad8db4caa6de28ac49cffa1f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Ялте расчистят русла рек и снесут незаконные строения. Как сообщила в среду глава администрации курорта Янина Павленко, в рамках этой работы в городком округе выявляют объекты, надежность которых вызывает опасения, особенно в преддверии осенних дождей.По итогам выезда оказалось, что в районе улицы Приветной, 28 вымыта часть бетонного русла реки Авунда.В 2021 году из-за черноморского циклона на Крым обрушили сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. Последствия наводнения в Ялте могли бы быть меньше, если бы в руслах рек и водоохраной зоне не было такой массовой частной застройки, заявляла тогда Павленко.
ялта
крым
янина павленко, ялта, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, городская среда
В Ялте уберут незаконные строения в руслах рек

В Большой Ялте проверяют состояние русел рек – мэр Павленко

22:09 17.09.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте уберут незаконные строения в руслах рек
В Ялте уберут незаконные строения в руслах рек
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Ялте расчистят русла рек и снесут незаконные строения. Как сообщила в среду глава администрации курорта Янина Павленко, в рамках этой работы в городком округе выявляют объекты, надежность которых вызывает опасения, особенно в преддверии осенних дождей.

"Осмотрели участок реки Цуруба. В ближайшее время проведем расчистку русла, тогда же дадим оценку состоянию стены, поддерживающей дорожное полото на улице Подвойского", - написала Павленко в своем Telegram-канале по итогам выездов Комиссии по чрезвычайным ситуациям в южнобережный поселок Гурзуф.

По итогам выезда оказалось, что в районе улицы Приветной, 28 вымыта часть бетонного русла реки Авунда.
"Сверху расположены старые незаконные строения. Их, несомненно, надо убирать – вопрос обсудили с представителями предприятия, к которому они относятся. Такую работу продолжим по всему муниципалитету – необходимо зафиксировать все подобные объекты для принятия мер реагирования", - анонсировала мэр.
В 2021 году из-за черноморского циклона на Крым обрушили сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. Последствия наводнения в Ялте могли бы быть меньше, если бы в руслах рек и водоохраной зоне не было такой массовой частной застройки, заявляла тогда Павленко.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сначала был дождь: как потоп оголил старые проблемы и забытые чувства
"Потоп хуже пожара": новая история старого ялтинского дома
Потопные времена: самые сильные дожди полуострова
 
Янина Павленко, Ялта, Безопасность Республики Крым и Севастополя, Новости Крыма, Крым, Городская среда
 
