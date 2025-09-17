В Ялте уберут незаконные строения в руслах рек
В Ялте уберут незаконные строения в руслах рек
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В Ялте расчистят русла рек и снесут незаконные строения. Как сообщила в среду глава администрации курорта Янина Павленко, в рамках этой работы в городком округе выявляют объекты, надежность которых вызывает опасения, особенно в преддверии осенних дождей.
"Осмотрели участок реки Цуруба. В ближайшее время проведем расчистку русла, тогда же дадим оценку состоянию стены, поддерживающей дорожное полото на улице Подвойского", - написала Павленко в своем Telegram-канале по итогам выездов Комиссии по чрезвычайным ситуациям в южнобережный поселок Гурзуф.
По итогам выезда оказалось, что в районе улицы Приветной, 28 вымыта часть бетонного русла реки Авунда.
"Сверху расположены старые незаконные строения. Их, несомненно, надо убирать – вопрос обсудили с представителями предприятия, к которому они относятся. Такую работу продолжим по всему муниципалитету – необходимо зафиксировать все подобные объекты для принятия мер реагирования", - анонсировала мэр.
В 2021 году из-за черноморского циклона на Крым обрушили сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. Последствия наводнения в Ялте могли бы быть меньше, если бы в руслах рек и водоохраной зоне не было такой массовой частной застройки, заявляла тогда Павленко.
