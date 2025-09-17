Рейтинг@Mail.ru
В России изменят крайний срок оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250917/v-rossii-izmenyat-krayniy-srok-oplaty-uslug-zhkkh-1149503166.html
В России изменят крайний срок оплаты услуг ЖКХ
В России изменят крайний срок оплаты услуг ЖКХ - РИА Новости Крым, 17.09.2025
В России изменят крайний срок оплаты услуг ЖКХ
С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги: его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщает... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T14:32
2025-09-17T14:32
жкх
россия
новости
государственная дума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/09/1121688778_0:140:3176:1927_1920x0_80_0_0_ee2a93247aa1b31b64aee58b226cdf3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги: его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.По его словам, главная цель нововведения – удобство граждан, так как многие россияне получают зарплату 12–15 числа, и только после этого могут оплачивать счета.Он добавил, что изменения также коснутся управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций: срок предоставления платежных документов будет перенесен с 1-го на 5-е число месяца, что даст дополнительное время для расчетов и снизит риск ошибок."Это, опять же, даст дополнительное время ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям, чтобы произвести расчет начислений и избежать неточностей. Как следствие, дополнительно защитит наших граждан", – подчеркнул Колунов.С 1 июля в России проиндексировали тарифы ЖКХ. В среднем по стране суммы выросли на 11,9%. В Крыму рост составил 11,5%. Цены на электроснабжение выросли на 12,6%, на газоснабжение – на 9,2%, тепловую энергию, холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора – по 13%. Сниженный газ в баллонах подорожал на 5,8%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть деньги за неоказанные услуги управляющих компанийЛифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 годуНа госуслугах появились новые функции
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/09/1121688778_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46b23cbead7ff614141471dc80ee2dc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх, россия, новости, государственная дума рф, общество
В России изменят крайний срок оплаты услуг ЖКХ

Крайний срок внесения платы за услуги ЖКХ в России перенесут на 15 число

14:32 17.09.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги: его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.
По его словам, главная цель нововведения – удобство граждан, так как многие россияне получают зарплату 12–15 числа, и только после этого могут оплачивать счета.
"Перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек, избежать начисления пени", – пояснил депутат.
Он добавил, что изменения также коснутся управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций: срок предоставления платежных документов будет перенесен с 1-го на 5-е число месяца, что даст дополнительное время для расчетов и снизит риск ошибок.
"Это, опять же, даст дополнительное время ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям, чтобы произвести расчет начислений и избежать неточностей. Как следствие, дополнительно защитит наших граждан", – подчеркнул Колунов.
С 1 июля в России проиндексировали тарифы ЖКХ. В среднем по стране суммы выросли на 11,9%. В Крыму рост составил 11,5%. Цены на электроснабжение выросли на 12,6%, на газоснабжение – на 9,2%, тепловую энергию, холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора – по 13%. Сниженный газ в баллонах подорожал на 5,8%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как вернуть деньги за неоказанные услуги управляющих компаний
Лифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 году
На госуслугах появились новые функции
 
ЖКХРоссияНовостиГосударственная Дума РФОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Бензин Аи-92 второй день подряд на этой неделе бьет ценовой рекорд
15:20Реконструкция очистных сооружений под Судаком – что сделано
15:10Образовательный проект от ВТБ начал работу в Симферополе
14:57Гражданину Молдавии дали 14 лет за подготовку теракта в Крыму
14:50На Севастополь обрушится шторм
14:32В России изменят крайний срок оплаты услуг ЖКХ
14:16Перебегал на красный: в Крыму автобус сбил 11-летнего ребенка на "зебре"
13:58Найден новый способ лечения эпилепсии
13:39Севастополец приговорен к 14 годам за "слив" данных о Черноморском флоте
13:19Новости СВО: армия России громит ВСУ на всех направлениях фронта
13:03Крупный астероид приближается к Земле
12:59ВТБ увеличивает время работы офисов в Крыму и Севастополе
12:53Лавров: жители Крыма и новых регионов России не примут киевскую власть
12:39Удары нанесены по железной дороге на Украине
12:22В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:15В Крыму газ провели в два села Нижнегорского района
12:11Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
11:47Под Симферополем демонтируют ж/д путь: как организуют движение
11:23Зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным на самом деле – мнение
11:11Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в 5 раз
Лента новостейМолния