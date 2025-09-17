https://crimea.ria.ru/20250917/v-rossii-izmenyat-krayniy-srok-oplaty-uslug-zhkkh-1149503166.html

В России изменят крайний срок оплаты услуг ЖКХ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. С 1 марта 2026 года в России изменится крайний срок внесения платы за жилищно-коммунальные услуги: его перенесут с 10-го на 15-е число каждого месяца, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.По его словам, главная цель нововведения – удобство граждан, так как многие россияне получают зарплату 12–15 числа, и только после этого могут оплачивать счета.Он добавил, что изменения также коснутся управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций: срок предоставления платежных документов будет перенесен с 1-го на 5-е число месяца, что даст дополнительное время для расчетов и снизит риск ошибок."Это, опять же, даст дополнительное время ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям, чтобы произвести расчет начислений и избежать неточностей. Как следствие, дополнительно защитит наших граждан", – подчеркнул Колунов.С 1 июля в России проиндексировали тарифы ЖКХ. В среднем по стране суммы выросли на 11,9%. В Крыму рост составил 11,5%. Цены на электроснабжение выросли на 12,6%, на газоснабжение – на 9,2%, тепловую энергию, холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора – по 13%. Сниженный газ в баллонах подорожал на 5,8%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть деньги за неоказанные услуги управляющих компанийЛифты и крыши: как в Крыму работает программа капремонта в 2025 годуНа госуслугах появились новые функции

