В Крыму проверили качество собранного урожая винограда – результаты
В Крыму проверили качество собранного урожая винограда – результаты - РИА Новости Крым, 17.09.2025
В Крыму проверили качество собранного урожая винограда – результаты
Первые 90 тонн собранного в Крыму урожая технического винограда проверили на наличие пестицидови и токсичных элементов. Об этом сообщили в Азово-Черноморском... РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T16:38
2025-09-17T16:38
2025-09-17T16:38
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Первые 90 тонн собранного в Крыму урожая технического винограда проверили на наличие пестицидови и токсичных элементов. Об этом сообщили в Азово-Черноморском филиале центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.В первых пробах винограда исследовали остаточные количества пестицидов, наличие токсичных элементов, радионуклидов и ГМО. Все результаты соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевых продуктов", говорится в сообщении.По информации специалистов, в 2025 году минсельхоз Крыма прогнозирует общий сбор винограда более 100 тысяч тонн. На поддержку виноградарства и виноделия в 2025 году выделено 839,5 миллионов рублей, что на 100 миллионов рублей больше, чем в прошлом году."Это подчеркивает растущее внимание к развитию этой отрасли и обеспечению качества продукции", – добавили в центре оценки безопасности и качества продукции АПК.В Крыму из-за весенних заморозков и летней почвенной засухи прогнозируется снижение урожайности винограда на 15-18%, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. Уборка винограда стартовала в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Ленинском районах полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Весенние засуха и заморозки – что будет с виноградом и вином в КрымуКрепкие орешки: импортозамещением миндаля занимаются в Крыму Всем шампанского: Лев Голицын и его крымский Парадиз
В Крыму проверили качество собранного урожая винограда – результаты
В Крыму первые 90 тонн собранного винограда соответствуют всем нормам
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Первые 90 тонн собранного в Крыму урожая технического винограда проверили на наличие пестицидови и токсичных элементов. Об этом сообщили в Азово-Черноморском филиале центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.
В первых пробах винограда исследовали остаточные количества пестицидов, наличие токсичных элементов, радионуклидов и ГМО. Все результаты соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевых продуктов", говорится в сообщении.
"Это подтверждает высокое качество и безопасность крымского винограда", – заявил директор Азово-Черноморского филиала центра оценки безопасности и качества продукции АПК Андрей Рюмшин.
По информации специалистов, в 2025 году минсельхоз Крыма прогнозирует общий сбор винограда более 100 тысяч тонн. На поддержку виноградарства и виноделия в 2025 году выделено 839,5 миллионов рублей, что на 100 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.
"Это подчеркивает растущее внимание к развитию этой отрасли и обеспечению качества продукции", – добавили в центре оценки безопасности и качества продукции АПК.
В Крыму из-за весенних заморозков и летней почвенной засухи прогнозируется снижение урожайности винограда на 15-18%,
сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. Уборка винограда стартовала в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Ленинском районах полуострова.
