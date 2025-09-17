https://crimea.ria.ru/20250917/v-krymu-proverili-kachestvo-sobrannogo-urozhaya-vinograda--rezultaty-1149514176.html

В Крыму проверили качество собранного урожая винограда – результаты

В Крыму проверили качество собранного урожая винограда – результаты - РИА Новости Крым, 17.09.2025

В Крыму проверили качество собранного урожая винограда – результаты

Первые 90 тонн собранного в Крыму урожая технического винограда проверили на наличие пестицидови и токсичных элементов. Об этом сообщили в Азово-Черноморском... РИА Новости Крым, 17.09.2025

2025-09-17T16:38

2025-09-17T16:38

2025-09-17T16:38

виноградники

крым

агропромышленный комплекс (апк)

качество

виноградники крыма

урожай

урожай в крыму

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148912967_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_969a9c676e6e4f90160419362bfeae13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Первые 90 тонн собранного в Крыму урожая технического винограда проверили на наличие пестицидови и токсичных элементов. Об этом сообщили в Азово-Черноморском филиале центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса.В первых пробах винограда исследовали остаточные количества пестицидов, наличие токсичных элементов, радионуклидов и ГМО. Все результаты соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевых продуктов", говорится в сообщении.По информации специалистов, в 2025 году минсельхоз Крыма прогнозирует общий сбор винограда более 100 тысяч тонн. На поддержку виноградарства и виноделия в 2025 году выделено 839,5 миллионов рублей, что на 100 миллионов рублей больше, чем в прошлом году."Это подчеркивает растущее внимание к развитию этой отрасли и обеспечению качества продукции", – добавили в центре оценки безопасности и качества продукции АПК.В Крыму из-за весенних заморозков и летней почвенной засухи прогнозируется снижение урожайности винограда на 15-18%, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов. Уборка винограда стартовала в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорском, Ленинском районах полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Весенние засуха и заморозки – что будет с виноградом и вином в КрымуКрепкие орешки: импортозамещением миндаля занимаются в Крыму Всем шампанского: Лев Голицын и его крымский Парадиз

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виноградники, крым, агропромышленный комплекс (апк), качество, виноградники крыма, урожай, урожай в крыму, сельское хозяйство