Рейтинг@Mail.ru
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250917/v-chernom-more-unichtozhen-bezekipazhnyy-kater-vsu-1149505777.html
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 17.09.2025
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
В акватории Черного моря российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T12:22
2025-09-17T12:33
безэкипажные катера
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138977416_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_b8114e879501172172ca281da67cd00c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также российские войска нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, и местам хранения и запуска беспилотников большой дальности. Разгромлены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250917/kompleksnaya-ataka-po-podstantsiyam-zheleznoy-dorogi-ukrainy--chto-izvestno-1149500459.html
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/12/1138977416_296:0:1661:1024_1920x0_80_0_0_793d7c7d68e281b29d63a62921a8e346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безэкипажные катера, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, черное море
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ

В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ

12:22 17.09.2025 (обновлено: 12:33 17.09.2025)
 
© Министерство обороны РФУничтожение безэкипажных катеров ВСУ
Уничтожение безэкипажных катеров ВСУ
© Министерство обороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер противника", – сказано в сообщении.
Также российские войска нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, и местам хранения и запуска беспилотников большой дальности. Разгромлены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
07:11
Комплексная атака по подстанциям железной дороги Украины – что известно
 
Безэкипажные катераНовости СВОВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФЧерное море
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39Удары нанесены по железной дороге на Украине
12:22В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:15В Крыму газ провели в два села Нижнегорского района
12:11Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
11:47Под Симферополем демонтируют ж/д путь: как организуют движение
11:23Зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным на самом деле – мнение
11:11Крымский мост сейчас: очередь со стороны Керчи выросла в 5 раз
10:56Грузия полностью выплатила исторический внешний долг перед Россией
10:35В Краснодаре приземлился первый после трехлетнего перерыва рейс из Москвы
10:20Крым опережает план по газификации
10:12В Севастополе директор фирмы скрыл от налоговой 8 млн рублей
10:00На Кубани иномарка столкнулась с грузовиком: два человека погибли
09:54Шпион из Африки передавал Киеву сведения о военных объектах в России
09:47На Керченском полуострове прозвучат взрывы – причина
09:28Солнечный ветер гонит на землю магнитные бури
09:07Крымский мост онлайн - что происходит с обеих сторон Керченского пролива
08:52Под Симферополем два поселка остались без света
08:28Чем Крым интересен Белоруссии
08:08Крымский мост: оперативная обстановка утром в среду
07:39Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным и Трампом
Лента новостейМолния