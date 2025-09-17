https://crimea.ria.ru/20250917/v-chernom-more-unichtozhen-bezekipazhnyy-kater-vsu-1149505777.html
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
В акватории Черного моря российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.09.2025
2025-09-17T12:22
2025-09-17T12:22
2025-09-17T12:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В акватории Черного моря российские военные уничтожили украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также российские войска нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, и местам хранения и запуска беспилотников большой дальности. Разгромлены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:22 17.09.2025 (обновлено: 12:33 17.09.2025)